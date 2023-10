Schrecksekunde beim Derby in Schattendorf: Spieler musste ins Spital

Für Schattendorf war es ein Derby zum Vergessen, der SVS verlor gegen Klingenbach 1:2 und zeigte dabei keine sonderlich gute Darbietung. Zusätzlich bitter zur ohnehin schmerzlichen Niederlage war der Ausfall von Kapitän Darko Anicic. Der Abwehrspieler prallte in Minute 67 mit Gäste-Stürmer Jakub Sulc und SVS-Goalie Alex Bernhardt so unglücklich zusammen, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Im ersten Moment sah es zudem ganz schlimm aus: „Wir wussten da nicht, ob er auch innere Verletzungen hat“, so Trainer Marco Cadek. Deshalb kam Anicic ins Krankenhaus, wo es bezüglich der schlimmsten Vermutungen Entwarnung gab. Dennoch war die Diagnose bitter: Brustkorbprellung. Ein Einsatz am Freitag gegen Edelserpentin scheint unsicher.