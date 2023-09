Sechster Saisonsieg: Bad Sauerbrunn bleibt auf der Erfolgswelle

Bad Sauerbrunn - Deutschkreutz 2:1. Unterschiedlicher könnte die Saison für die beiden Kontrahenten bislang nicht verlaufen. Während Deutschkreutz mit nur einem Sieg aus sieben Spielen den Erwartungen weit hinterherläuft, ist die Mannschaft von Trainer Heinz Kremser als Tabellenzweiter voll im Soll, sammelte bis zu dieser Partie 16 Zähler. Dementsprechend selbstbewusst traten die Kurortler auf. Die Hausherren waren vor der Pause präsenter, hatten die bessere Torszenen. Tomi Ivanovic hätte nach Idealvorlage von Lukas Kornholz auf 1:0 stellen können, aber er traf aus spitzem Winkel nachdem er den Gästegoalie umkurvte, nicht. Auf der Gegenseite vergab Lukas Csano die einzige gute Tormöglichkeit in Durchgang eins, scheiterte am glänzenden SCBS-Schlussmann Lukas Stifter. Das Wetterkreuzstadion applaudierte. Und acht Minuten vor dem Seitenwechsel jubelten die heimischen Fans dann über die Führung. Nach einer Ivanovic-Ecke köpfelte Kornholz wuchtig ein - verdientes 1:0 zur Pause.

Sauerbrunner Chancenwucher

Die Heimelf erhöhte im zweiten Durchgang noch einmal die Schlagzahl. Goalgetter Michal Kozak schoss zuerst zu zentral (46.) und dann zu genau (48.), traf nur den Pfosten. Das 2:0 lag mehr als nur in der Luft. Kozak mit einer dritten hochkarätigen Gelegenheit verabsäumte es aber weiterhin das erlösende zweite Tor zu erzielen. Nach einer Stunde hatten die Hausherren dann zweimal den Torschrei auf den Lippen. Ivanovic schoss aus kurzer Distanz einen Verteidiger auf der Linie an, der eingewechselte Raphael Pohl setzte nach, seinen Versuch parierte Deutschkreutz-Goalie Lukas Kugler. Sauerbrunn-Coach Heinz Kremser haderte: „Wir hätten nach einer Stunde längst als Sieger feststehen können.“ Dann kam aber doch Erleichterung beim Cheftrainer auf. Kozak vollendete eine einstudierte Ecken-Variante per Kopf. Erlösung war es aber immer noch nicht, weil Bad Sauerbrunn trotz weiterter Topchancen nicht das dritte Tor erzielte. Und nach 84 Minuten kam der Gast praktisch aus dem Nichts zum Anschluss. Julian Salamon verwandelte einen Foul-Elfer und plötzlich war es wieder spannend. Auch weil nach einem elferreifen Foul an Kozak Sekunden später die Schiri-Pfeife stumm blieb. Nach 96 Minuten war dann Schluss, der sechste Sauerbrunner Sieg der laufenden Saison fixiert.

Bad Sauerbrunn-Trainer Heinz Kremser: „Der Sieg ist absolut verdient, wir haben es nur verbsäumt diesen deutlich höher zu gestalten. Die Mannschaft hat fast alles sehr gut gemacht, nur mit den Chancen sind wir fahrlässig umgegangen.“ Deutschkreutz Peter Benes: „In Halbzeit eins haben wir alle Basics vermissen lassen. Keine Aggressivität, schwaches Zweikampfverhalten und eine viel zu hohe Fehlpassquote sind nur ein paar der Tugenden, die wir in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz gebracht haben und dann folglicher auch Glück hatten, dass es aufgrund des Chancenplus für die Hausherren nur 0:1 stand.“

Statistik

SC Bad Sauerbrunn - FC Deutschkreutz 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (38.) Kornholz, 2:0 (64.) Kozak, 2:1 (86., Elfmeter) Salamon.

Reserve: 2:0 (Papazi, Sagartz).

SR: Tosun.- Wetterkreuzstadion, 200.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Tisch, Piermayr, Puchegger; Kornholz (60. Krenn), Stanislaw (80. Gallei); Knessl (75. Grgic), Kozak, Dominkus (35. Pohl).

Deutschkreutz: Kugler; Nagy (86. Nagy), Lipowsky, Heissler, Stutzenstein (86. Scherz); Thumberger, Godovitsch, Hänsler (68. Salamon), Treiber (45. Trajilovic); Csano, Tobias Szaffich.