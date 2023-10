Seriensieger St. Margarethen ist zu Gast in Stuben

Edelserpentin - St. Margarethen; Samstag, 16 Uhr: Die SpG Edelserpentin musste zuletzt eine deftige 0:4-Pleite gegen Klingenbach hinnehmen. Vor allem vor der Pause zeigte sich die Mannschaft in vielen Situationen verunsichert, wie Obmann Konrad Renner meinte.

Ungünstig war vor dem Spiel auch die Tormannsituation. Mit Krisztian Seper musste der knapp 50-jährige Tormanntrainer anstelle des verletzten Markus Malits und des gesperrten Patrik Erdei einspringen. Zu allem Überdruss verletzte auch er sich noch in der Anfangsphase des Spiels. „Es zog sich wohl einen Sprunggelenksbruch zu“, konstatierte Renner nach dem Spiel schmerzhaft. Beachtlich: Seper biss noch bis zur Halbzeitpause durch, dann hütete Feldspieler Edin Muji das Tor.

In der nächsten Runde geht es für die SpG Edelserpentin nun gegen Seriensieger St. Margarethen. Die Nordburgenländer gewannen zuletzt fünfmal am Stück. „Ja, sie sind wirklich in Fahrt gekommen, aber auch wir möchten jetzt wieder in die Spur zurückfinden“, stellt Renner fest. Patrik Erdei ist fürs Spiel gegen die Lederer-Truppe wieder frei von seiner Sperre. Dafür wird wohl Kevin Strohmeyer, der schon zuletzt mit Knieproblemen passen musste, weiter fehlen.

„Edelserpentin hat jetzt zweimal klar verloren, die werden sich etwas vornehmen gegen uns. Ich erwarte mir eine schwere Auswärtspartie, aber auch die muss erst einmal gespielt werden. In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner, da kann jeder jeden besiegen“, meinte St. Margarethen-Betreuer Franz Lederer, der im Landessüden aus dem Vollen schöpfen kann.