Siegendorf feierte in Kohfidisch ein Schützenfest

Kohfidisch - Siegendorf 1:7. 2:2 gegen Bad Sauerbrunn, 1:1 gegen Pinkafeld und 0:0 gegen Marz - nach acht Siegen aus den ersten acht Saisonspielen stockte der Motor des ASV Siegendorf zuletzt ein wenig. Gegen Kohfidisch fand die Mannschaft von Nikolaus Schilhan nun zurück in die Spur. Und wie sie das tat - gegen die Kohfidischer feierten die Nordburgenländer einen ungefährdeten 7:1-Auswärtssieg.

Schon nach zehn Minuten brachte Lukas Grozurek die Gäste in Führung. Nur kurz darauf erhöhte Deni Stoilov auf 0:2. Florian Csencsits sorgte in Minute 21 für das 2:1 und einen kurzen Kohfidischer Hoffnungsschimmer, mit dem dritten Treffer der Siegendorfer (35.) war der aber schnell verblasst. Nach Wiederanpfiff stellte Lukas Secco schnell die Weichen endgültig auf Auswärtssieg (46., 47.). Und fortan spielten sich die Siegendorfer in einen Rausch, der dann noch in zwei weiteren Treffern mündete. Abermals Grozurek (64.) und Mario Stefel (80.) machten den deutlichen 7:1-Erfolg klar.

Trainer Schilhan freute sich nach drei Remis in Folge wieder über einen vollen Erfolg: „Das war endlich wieder einmal eine überzeugende Leistung“, erklärte der Betreuer. „Wir hatten noch Chancen auf mehr Treffer und hätten wohl die zehn Tore voll machen können, aber bei einem 7:1 ist das Jammern auf einem hohen Niveau."

Für Kohfidisch war das 1:7 eine Heimklatsche. Der Sportliche Leiter Paul Toth erklärte: „Siegendorf hat von Beginn an Gas gegeben und eine Qualität in der Mannschaft, mit der wir rasch Schwierigkeiten bekommen haben. Es war schon im Vorfeld klar, dass es schwer wird“, dass man dann aber gleich so deutlich verliert, schmerzte schon. Toth: „Die Höhe des Ergebnisses tut natürlich weh, das ist klar. Knackpunkt waren die zwei schnellen Tore, die wir nach der Pause kassiert haben. Nach dem 1:5 war die Partie gelaufen.“

Statistik

ASK Kohfidisch - ASV Siegendorf 1:7 (1:3).-

Torfolge: 0:1 (10.) Grozurek, 0:2 (16.) Stoilov, 1:2 (21.) Csencsits, 1:3 (35., Eigentor) Vajda, 1:3 (46.) Secco, 1:5 (47.) Secco, 1:6 (64.) Grozurek, 1:7 (80.) Stefel.

Reserve: 6:1 (Kopfer, Knor, Polzer 3, Stumpf; Esrefoglu).

SR: Günsberg.- Kohfidisch, 350.

Kohfidisch: Grubmüller; Gaal, Herczeg, Polzer (66. Mühler), Csencsits; Hasler (62. Toth), Oswald, Vajda, Schaffer; Wukitsevits (75. Englitsch), Binder (75. Knor).

Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra (68. Montanaro), Stoilov; Dimic, Andrejevic (57. Kröpfl), Kande (76 Szorger), Zeco; Secco, Stefel; Grozurek (68. Akbiyik).