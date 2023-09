Siegendorf gegen Parndorf: Das ewige Duell um den Meistertitel

Siegendorf – Parndorf, Freitag, 19 Uhr. Wieder einmal kommt es zum Aufeinandertreffen der ewigen Rivalen um den Meistertitel. Die Mannschaft von Trainer Nikolaus Schilhan will daheim auch gegen die Parndorfer die tolle Siegesserie fortsetzen. „Wir haben sie schon öfter beobachtet. Das ist eine Mannschaft, die sich auch über den Ballbesitz definiert, aber die Abläufe passen in dieser Saison noch nicht so ganz. Ich erwarte mir eine spannende Partie, wir werden sie nicht unterschätzen“, so Schilhan, der wieder aus dem Vollen schöpfen kann.

Von so einer Personalsituation kann Parndorf nur träumen. Wichtige Kicker wie Felix Wendelin, David Dornhackl, Simon Buliga oder Peter Trimmel fehlen verletzungsbedingt. Parndorf will trotzdem nicht die Flinte ins Korn werfen. „Wir haben sie zweimal beobachtet. Siegendorf hat viel Qualität und es läuft einfach bei denen“, meinte Coach Josef Schuster.