Burgenlandliga Siegendorf holt in Parndorf den Titel

Lesezeit: 4 Min Martin Ivansich

Der ASV Siegendorf bejubelte den Burgenlandliga-Titel und den Aufstieg in die Regioalliga Ost. Foto: Philipp Frank

E s war das erwartet tolle Fußballfest in Parndorf. Rund 2000 Zuseher strömten in das Heidenbodenstadion, um beim großen Titelshowdown dabei zu sein. Und die kamen am Ende großteils auf ihre Rechnung. In einer intensiven Partie setzte sich Siegendorf letztendlich verdient mit 3:1 durch und krönte sich zum Meister in der Burgenlandliga.