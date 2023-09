Siegendorf knackte auch die Leitha-Festung

Leithaprodersdorf – Siegendorf 0:3. 800 Zuschauer wollten sich den Leckerbissen zwischen Tabellenführer Siegendorf und Verfolger Leithaprodersdorf in der LeithArena nicht entgehen lassen. Die heimischen Fans setzten nach wenigen Minuten schon mehrmals zum Torjubel an. Zunächst vergab Noel Kustor eine gute Gelegenheit im Strafraum (3.). Die größte Chance aber vergab Abwehrrecke Christian Ehrnhofer, der mit einem Weitschuss aus der eigenen Hälfte fast Siegendorf-Keeper Bruno Horvath bezwungen hätte. Der Ungar konnte gerade noch im Zurücklaufen mit den Fingerspitzen klären.

Besser machten es die Gäste: Nach einer Standardsituation erkämpfte sich Lukas Secco den Ball im Fünfer und schoss zum 1:0 ein (11.). Die Hausherren wollte im Vorfeld ein Foul gesehen haben und reklamierten heftig beim Unparteiischen, doch es blieb beim 1:0. „Natürlich war das ärgerlich, da kann man schon ein Foul geben. Der Ärger hat uns aber gut getan, so haben wir bis zur 70. Minute das Match offen halten können. Leider hat uns diese Woche etwas das Spielglück gefehlt. Nach dem 2:0 war dann die Luft draußen. Es war aber wichtig für die Burschen zu sehen, dass wir auch mit so einem Gegner mithalten können. Um zu gewinnen braucht man gegen Siegendorf aber einen Sahnetag. Sie haben das dann souverän runtergespielt. Wir haben uns nicht versteckt, darauf kann man aufbauen“, resümierte Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner.

Nach dem Seitenwechsel machten Christoph Kröpfl (73.) und Deni Stoilov mit einem Weitschuss (79.) alles klar. „Kompliment an Leithaprodersdorf, sie haben das ersten Halbzeit defensiv top gemacht und unsere Offensive vor eine Aufgabe gestellt. Nach dem 1:0 war es dann aber leichter für uns, so mussten die Heimischen den Matchplan ändern. Nach der Pause haben wir den Ballbesitz komplett übernommen und nach dem 2:0 war dann die Partie gelaufen“, freute sich Siegendorf-Trainer Nikolaus Schilhan über den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Der ASV Siegendorf hat nun schon in dieser Phase der Meisterschaft fünf Punkte Vorsprung auf den nunmehrigen Tabellenzweiten, den SC Bad Sauerbrunn.

Foto: BVZ

SV Leithaprodersdorf - ASV Siegendorf 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Secco, 0:2 (73.) Kröpfl, 0:3 (79.) Stoilov. Reserve: 1:1 (Eder; Alispahic). SR: Thiel.- LeithArena, 800. Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer, Wölfer, Svab (65. Saliji); Heiss, Dellantonio, Beran; Levi Markhardt (72. Dostal), Kustor, Petö. Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov; Secco, Andrejevic, Zeco (82. Szorger); Kröpfl (82. Nesovic), Stefel (79. Dimic); Grozurek, Montanaro (46. Kande).