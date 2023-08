Siegendorf triumphierte im Nachbar-Derby

Sankt Margarethen – Siegendorf 2:3. Gelungener Saisonstart für den großen Titelanwärter aus Siegendorf. Im Nachbarschaftsduell in Sankt Margarethen legte die Mannschaft von Trainer Nikolaus Schilhan einen beeindruckenden Auftritt hin — zumindest die ersten 45 Minuten. Da spielten Lukas Secco und Co. den Gegner regelrecht an die Wand. „Da haben wir gesehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Leider haben dann in der Pause schon einige an die dritte Halbzeit gedacht. So wurde es dann nach dem Seitenwechsel eine offene Partie. Das darf nicht passieren bei so viel Erfahrung im Team“, war Siegendorf-Coach Nikolaus Schilhan etwas sauer wegen der zweiten Halbzeit. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung aber nicht.“ Dabei starteten die Gäste wie aus der Pistole geschossen. Tin Zeco nutzte ein Geschenk von „Mocca“ El Rehim zur frühen Führung (10.). In weiterer Folge kontrollierten die Siegendorfer — angeführt von Dominik Wydra — die Partie und standen in der Defensive sicher. Mit weiten Pässen öffneten die Gäste immer wieder die Sankt Margarethener Abwehr, Michael Wenzl musste mehrmals klären. Kurz vor der Pause erhöhten Mario Stefel (30.) und Lukas Grozurek (31.) auf 3:0.

Grvala-Doppelpack machte Spiel noch interessant

Sankt Margarethen-Coach Franz Lederer ärgerte sich über die erste Halbzeit seiner Mannschaft: „Wir haben masochistische Züge an den Tag gelegt gegen so einen Gegner, der von Anfang an auch nicht so überragend war. Nach unseren unglaublichen Geschenken war der 3:0-Pausenstand aber hausgemacht. In der Kabine haben wir dann einige Umstellungen gemacht und sind dann ganz anders aufgetreten — so wie wir uns das eigentlich von Anfang an vorgestellt hatten. Ab der 70. Minute war dann etwas die Luft draußen. Da haben wir dann auf den “Lucky Punch“ gehofft.

Der kam dann aber nicht mehr. Gleich nach Wiederanpfiff war Ernest Grvala nach einem Gestocher im Strafraum zur Stelle und sorgte für den 1:3-Anschlusstreffer (48.). Nach einem langen Ball verschätzte sich Siegendorf-Keeper Brúnó Horváth, Grvala war per Kopf zur Stelle und köpfelte das Leder über den herauseilenden Goalie (64.). Nach dem 3:2 rüttelte Schilhan seine Truppe wieder wach und die Gäste brachten den Sieg über die Zeit. „Wir haben in der zweiten Halbzeit auch zwei Hunderter verhaut, dadurch wurde es noch einmal spannend. Wir haben auch schon in der ersten Hälfte zu viel liegen lassen, dann wäre es früher entschieden gewesen“, so der Siegendorfer Trainer.

SV Sankt Margarethen – ASV Siegendorf 2:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 (10.) Zeco, 0:2 (30.) Stefel, 0:3 (31.) Grozurek, 1:3 (48.) Grvala, 2:3 (64.) Grvala. Reserve: 4:0 (Dörfler 2, Leszkovich, Wind). SR: Gruber.- Greabochstadion, 950. Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Portschy (90+3. Kucher), Jusits, El-Baali (77. Fasching), Philipp Wenzl; Bosnjak; Fönyedi, Martin Weixelbaum (86. Granabetter), Grvala; Rybansky. Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov; Secco, Kande (84. Akbiyik), Andrejevic (71. Gruber), Zeco; Kröpfl (75. Dimic), Stefel; Grozurek.SR: Gruber.- Greabochstadion, 950.