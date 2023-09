Siegendorf wahrt weiterhin weiße Weste

Erster gegen Vierter - die Vorzeichen standen dementsprechend auf eine Top-Partie, diese Erwartungen im Endeffekt auch erfüllt wurden. Horitschon fand gut in die Partie, musste durch eine Unachtsamkeit aber bereits in Minute sieben den Rückstand hinnehmen, ASV-Toptorjäger Lukas Grozurek verwandelte und erzielte früh sein 8. Saisontor. Ein Geniestreich von Nico Wessely, der einen Eckball direkt verwandelte, brachte seine Horitschoner rund eine halbe Stunde später (38.) wieder zurück ins Spiel. Das Momentum wechselte für kurze Zeit seine Seite, Ex-Siegendorfer Basti Lehner traf nach Wessely-Vorarbeit nur die Stange. Der darauffolgende Abstoß ließ den ASV dann erneut jubeln - Lukas Secco erwischte die Hintermannschaft des ASK auf dem falschen Fuß, überhob den weit aus dem eigenen Tor stehenden Keeper Fabian Leeb und netzte zur erneuten Führung ein (43.). „In der Halbzeit haben wir dann umgestellt, uns etwas offensiver ausgerichtet. Das 3:1 war eigentlich auch mehr ein Selbstfaller, da haben wir den Emmanuel Kande nicht unter Kontrolle bekommen, der hat dann, nachdem er drei Spieler von uns stehen ließ, auf Grozurek abgelegt und der hat sich das aus 18 Metern auch nicht mehr nehmen lassen“, so ASK-Coach Edi Stössl.

Was danach passierte, erfreute trotz Niederlage auch Stössl: „Wir haben uns nach dem 3:1-Rückstand nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil - wir haben angefangen zu drücken, unzählige Chancen vorgefunden und zwangen die Siegendorfer eigentlich dazu, auf Konter zu spielen. Wir sind dann auch noch zu einem schön rausgespielten Treffer durch den Trenki (Sebastian Trenkmann) gekommen, das war dann aber leider zu spät, um noch etwas mitzunehmen.“

Besonders positiv sei die Rückmeldung seitens des Plenums in Horitschon gewesen. „Klar wäre vielleicht mehr drin gewesen, am Ende des Tages stand uns aber noch immer das beste Team der Liga gegenüber. Was mich so sehr begeister hat, waren unsere Fans. Die haben uns nach dem Spiel bei unserer Runde um den Platz ganze Zeit applaudiert, viele davon haben mir gratuliert - das ist mir noch nie passiert bei einer Niederlage“, überwiegt bei Stössl trotz verlorener Punkte nur Gutes.

Zwar bleibt Siegendorf-Trainer Nikolaus Schilhan mit seinem Team weiterhin ohne Punktverlust, resümierte jener aber deutlich ernüchternder: „Es war wohl bislang unsere schwächste Saisonleistung. Wir sind gut gestartet, hatten dann einen Durchhänger und haben Horitschon durch unsere vielen Fehler stark gemacht. Die Mittelburgenländer haben nur auf Konter gelauert. Dennoch haben wir trotz einer nicht so überzeugenden Leistung einen Sieg einfahren können.“





ASK eco-puls Horitschon - ASV Siegendorf 2:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (7.) Grozurek, 1:1 (38.) Nico Wessely, 1:2 (43.) Secco, 1:3 (60. Grozurek), 2:3 (89.) Trenkmann.

Reserve: abgesagt.

SR: Gökhan.- Horitschon, 400.

Horitschon: Leeb; Huber, Spadt, Philip Wessely; Ostermann,Niklas Lehner, Haller, Bastian Lehner; Maschler (82. Szileszki), Nico Wessely (61. Rekirsch); Trenkmann.

Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov; Dimic (64. Montanaro), Andrejevic (46. Tokgöz), Kande, Zeco; Secco, Kröpfl (87. Szorger); Grozurek.