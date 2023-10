Siegendorf will gegen Marz wieder voll punkten

Siegendorf – Marz; Freitag, 18.45 Uhr. Der Blick auf die Tabelle offenbart eine doppelgleisige Ausgangslage für den Gast. Zum einen braucht man jeden Punkt, zum anderen fährt man als krasser Außenseiter nach Siegendorf, wo jeder Zähler quasi ein Bonus ist. Genau so legt Neo-Coach Lorandt Schuller die Partie an: „Nein, da haben wir keinen Druck. Jeder rechnet mit einem Siegendorfer Sieg.“ Dass der große Titelkandidat aber nicht komplett unverwundbar ist, zeigten die vergangenen beiden Spiele. Nach acht Siegen in Folge ließ Siegendorf daheim gegen Bad Sauerbrunn (2:2) und zuletzt in Pinkafeld (1:1) Punkte liegen – klar, dass der Tabellenführer wieder nach einem Dreier lechzt. „Wir hatten jetzt zwei Remis in Serie und wollen endlich wieder voll punkten, damit wir unseren Verfolgern den Wind aus den Segeln nehmen bis zur Winterpause. Zuhause wollen wir natürlich drei Zähler holen“, stellte der heimische Trainer Nikolaus Schilhan klar. Allerdings ohne seinen Stamm-Tormann. Brúnó Péter Horváth sah in Pinkafeld den Roten Karton, ebenso wie der Trainer selbst. Marz wird bis auf Langzeitausfall Filip Skala aus dem Vollen schöpfen können.