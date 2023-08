Siegendorf will gegen Ritzing die Offensive testen

Siegendorf – Ritzing; Freitag, 19 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Nikolaus Schilhan hält nach vier Spielen als einziges Burgenlandligateam beim Punktemaximum von zwölf Zählern. „Wir werden uns einen Matchplan für Ritzing zurecht legen. Die Mittelburgenländer sind noch ungeschlagen in dieser Saison, sie sind defensiv sehr gut aufgestellt. Das wird ein guter Test für unsere Offensive. Natürlich wollen wir jede Woche gewinnen“, so der Siegendorfer Betreuer. Schilhan kann gegen Ritzing wieder einmal aus dem Vollen schöpfen.

Wenngleich der SC Ritzing zwar noch ungeschlagen in dieser Spielzeit ist, wartet man nun „schon“ seit zwei Partien auf einen vollen Erfolg - dieser Wunsch wird gegen den Tabellenführer aus Siegendorf sicherlich nicht wie von Zauberhand erfüllt werden, das weiß auch SCR-Coach Joe Furtner: „Natürlich ist es in Siegendorf extrem schwer zu punkten, besonders in dieser Verfassung des ASV. Wir werden uns aber wie immer gescheit vorbereiten und versuchen, etwas mitzunehmen.“ Ritzing wird, sofern sich bis Freitag nicht noch der ein oder andere Ausfall einschleichen sollte, vollständig in den Landesnorden reisen.