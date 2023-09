Siegendorfer weiter ohne Punkteverlust

Siegendorf - Ritzing 2:1. Die Siegesserie der Mannschaft von Trainer Nikolaus Schilhan geht weiter. Auch die bis dato noch ungeschlagenen Ritzinger mussten sich den heimstarken Siegendorfern beugen. Die Mittelburgenländer hielten gut mit und agierten aus einer gefestigten Defensive heraus. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, der Sieg war hart erkämpft. Die Ritzinger Abwehr hat das sehr gut gemacht und ist kompakt gestanden. Lange Zeit gab es wenig Chancen. Nach dem Seitenwechsel kamen wir dann besser ins Spiel und machten auch die Tore“, so Siegendorf-Coach Schilhan. In der 71. Minute kam der Ball nach einem schnell abgespielten Freistoß zu Lukas Grozurek, der zwei Gegner stehen ließ und Goalie Kardum überhob. Sieben Minuten später fiel eine abgefälschte Flanke unglücklich auf den Oberschenkel von Ritzings Abwehrrecken Jakub Valek, der das Leder zum 2:0 ins eigene Tor bugsierte (78.). Die Gäste kamen durch Martin Gander zum Anschlusstreffer, der von Daniel Wolf bedient wurde und zwei Gegenspieler ausspielte (87.). In der Schlusphase vergaben noch Christoph Kröpfl und Filip Monatanaro gute Chancen auf den dritten Treffer.

„Wir waren erste Halbzeit richtig gut im Spiel, haben, wie wir uns vor dem Spiel auch vorgenommen haben, nach vorne attackiert und hinten wenig zugelassen. Bis zur 60. Minute haben sie uns dann richtig reingedrückt, das Tor fiel dann aber erst dann, als wir wieder Zugriff auf die Partie hatten. Beim Stand von 1:0 hatte Martin Gander noch eine gute Chance, kurz darauf mussten wir einen bitteren Gegentreffer hinnehmen. Der Anschlusstreffer kam dann schlicht und einfach zu spät, in Summe hätten wir aber durchaus einen Punkt verdient gehabt“, so der Übungsleiter der Ritzinger, Joe Furtner.

ASV Siegendorf - SC Ritzing 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (71.) Grozurek, 2:0 (78., Eigentor) Valek, 2:1 (87.) Gander. Reserve: 1:4 (Alispahic; Kleibensturz, Kabos, Bobak, Koppermann). SR: Orman.- SVETA-Group Sportpark, 417. Siegendorf: Horvath; Secco, Auer, Wydra, Stoilov, Zeco; Kande (44. Montanaro), Andrejevic; Kröpfl (77. Nesovic), Stefel (82. Dimic); Grozurek. Ritzing: Kardum; Etzelstorfer, Valek, Kavcic, Gajic; Novak (89. Yörük), Weingrill, Cvetkovic, Tiskaya (66. Wolf); Gander, Filipovic.