Siegendorfs erster Jäger ist Bad Sauerbrunn

Bad Sauerbrunn und der nächste Schritt – seit zwei Jahren gibt man im Kurort das Ziel erstes Tabellendrittel aus. Bislang gelang dies am Ende nicht ganz, auch wenn nie viel fehlte – mehr als zwei (durchaus solide) achte Plätze in den vergangenen beiden Spieljahren sahen nicht heraus. Man will aber mehr, daraus machte man auch nie einen Hehl, ohne dabei aber überheblich zu werden. Vom Titel redet man in Bad Sauerbrunn auch gar nicht: „Da gibt es andere Kaliber“, weiß auch Trainer Heinz Kremser. Allen voran natürlich die makellosen Siegendorfer, die mit 21 Punkten aus sieben Spielen von der Tabellenspitze strahlen. Fünf Punkte vor dem ersten Verfolger. Und der heißt SC Bad Sauerbrunn.

„Macht euch einen Screenshot von der Tabelle“

Kremser scherzte deshalb auch zu seiner Mannschaft: „Macht euch einen Screenshot von der Tabelle“. Mit fünf Siegen, einem Remis und einer unglücklichen einzigen (0:1)-Niederlage daheim gegen Kohfidisch bilanziert man im Kurort hochzufrieden, ist sich aber auch bewusst: „Die ganz starken Gegner kommen erst“, so der Bad Sauerbrunner Chefcoach. Das KurortProgramm in den kommenden Wochen ist richtig heiß: Deutschkreutz daheim, Siegendorf auswärts. Ritzing daheim, Leithaprodersdorf auswärts, Parndorf daheim und dann Horitschon auswärts. Kremser: „Und genau in den Spielen wird man sehen, wo die Reise am Ende hingeht. Wir sind jedenfalls bereit für die Herausforderungen.“ Seine Mannschaft hat mit Michal Kozak (neun Tore), den derzeit besten Torjäger der Liga in seinen Reihen. Mit 17 Treffern insgesamt ist man drittbestes Offensivteam und mit nur sieben Gegentoren zweitbeste Defensivmannschaf nach sieben Runden: „Es ist eine Momentaufnahme, die sehr schön ist, aber eben nicht mehr“, bleibt der SCBS-Trainer demütig, will sein Team weiterhin hart arbeiten sein: „Das zeigen die Jungs in jedem Training. Dass wir Qualität haben, das wusste ich immer.“ Und im Sommer kam mit den Neuzugängen auch noch ein Stück mehr Qualität in den Kurort. Philipp Puchegger, Tomislav Ivanovic, Benjamin Knessl oder Marco Dominkus waren nicht nur schnell integriert, sondern auch rasch echte Leistungsträger im Sauerbrunner Team, dessen Kurve deutlich nach oben zeigt. Genau zum richtigen Zeitpunkt eben, wenn jetzt „die Wochen der Wahrheit“ vor der Tür stehen.