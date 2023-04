Sonntag-Duell: Eine Punkteteilung, die keiner wirklich wollte!

Werbung

ANDAU - KOHFIDISCH 1:1. Zu wenig: Weder der FC Andau noch der ASK Kohfidisch konnten am Sonntagnachmittag die volle Punktezahl mitnehmen und ließen eine wichtige Chance liegen. Aus südlicher Sicht begann das Match nahezu überragend, kassierte Andau-Goalie Juraj Hajduch nach einem (umstrittenen) Handspiel außerhalb des eigenen Strafraums früh eine Rote Karte und den fälligen Freistoß verwandelte Nik Wukitsevits dann gar zur Fidischer Führung. Diese hielt bis kurz vor Seitenwechsel, ehe Lukas Cambal ausglich. Einen Stanglpass von Angelo Lahi verwertete die heimische Strafraumkobra per Seitfallzieher.

Andau haderte weiter mit Unparteiischen

In der zweiten Halbzeit konnte sich dann keine Elf entscheidend absetzen und so mussten sich die beiden Teams mit einem Punkt begnügen. Den nahm man im ASK-Lager zwar mit, wirklich zufrieden konnte man damit aber nicht sein. Kohfidischs Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer dazu: „Wir nehmen den Punkt mit, aber insgesamt war das von uns zu wenig. Nun gilt bei uns der volle Fokus auf das Heim-Derby gegen Güssing. Da müssen wir dann gewinnen.“

In Andau war man alles andere als happy mit dem Linienrichter. Die Rote Karte für Hajduch sorgte schon für große Aufregung. „Der Schiedsrichter hat kein Hands gesehen. Dann haben sich Linienrichter und er lange beraten und auf die Rote Karte geeinigt. Warum sich der Schiri von dem jungen Linienrichter noch einmal dreinreden lässt, verstehe ich nicht“, war Andau-Obmann Roland Peck erbost. Im zweiten Durchgang gab es dann zwei weitere knifflige Situationen. „Zwei klare Elfmeter wurden nicht gegeben“, schüttelte Trainer Christoph Tischler den Kopf, der die Leistung der Referees als „abstiegsentscheidend“ einstufte.

STATISTIK:

FC ANDAU - ASK KOHFIDISCH 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (18.) Wukitsevits, 1:1 (44.) Cambal.

Rote Karte: Hajduch (16., Torraub).

Reserve: 4:2 (Jöstl 2, Thell, Weidinger; Thomas Polzer, Kopfer).

SR: Fatih Tekeli (A: sehr schwach/K: gut).- Andau, 300.

Andau: Hajduch; Wally (24. Lahi), Thaler, Stasik, Csigo; Lasik; Stieber, Sabo; Peck (16. Kendik), Buljubasic (68. Mikula), Cambal.

Kohfidisch: Bruno Horvath; Mark Horvath, Vajda, Csencsits, Paukovits; Toth (60. Gaal), Oswald, Wukitsevits (77. Mühler); Hasler, Binder, Schreiber.