Später Heimsieg für ASK Kohfidisch!

KOHFIDISCH - DEUTSCHKREUTZ 2:1. Aufatmen war am Samstag rund um Kohfidisch angesagt, denn die ASK-Elf von Matthias Dürnbeck gewann gegen die Mittelburgenländer erstmals im neuen Jahr. Früh gingen die Hausherren dabei nach einem Elfmeter von Julian Binder in Führung. In weiterer Folge entwickelte sich eine laut Kohfidischs Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer „wilde Partie“, die fußballerisch nicht hochklassig, aber dafür immer spannend war. Kurz nach der Pause glichen die Gäste nicht unverdient durch Mate Szalka aus, ehe dann Kohfidisch mehr und mehr die Kontrolle übernahm und spät durch Bence Vajda auch belohnt wurde. Polzer weiter: „Kämpferisch war das eine echte Top-Leistung und natürlich extrem wichtig. Es war aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient.“ Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer, der auf gleich fünf Stammkräfte verzichten musste, sah sein Team in der entscheidenden Szene des Spiels als zu unroutiniert: „Wenn wir den Ball vor dem schnell abgespielten Freistoß sperren, bleibt es beim 1:1.“ Ganz unzufrieden war der Neo-Trainer mit der Leistung seiner dezimierten Truppe aber nicht: „Es war von uns eine gute Partie. Aber davon können wir uns jetzt nichts kaufen.“

STATISTIK:

ASK KOHFIDISCH - FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (5., Elfmeter) Binder, 1:1 (50.) Szalka, 2:1 (88.) Vajda.

Reserve: 2:1 (Schneider, Thomas Polzer; Strobl).

SR: Bukvic (K: Durchschnitt/D: Durchschnitt).- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Bruno Horvath; Mark Horvath, Vajda, Csencsits, Paukovits; Toth (91. Englitsch), Oswald, Mühler; Hasler (93. Thomas Polzer), Binder, Schreiber.

Deutschkreutz: Grubmüller; Nagy, Hänsler, Furtner, Stutzenstein; Szaffich, Haiden; Trajilovic, Treiber, Szalka; Salamon.