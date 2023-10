Spätes Tor rettete Schattendorf vor Pleite gegen Schlusslicht

Schattendorf - Halbturn 1:1. Der Aufsteiger aus Halbturn startete fulminant, hatte bereits nach wenigen Sekunden den ersten Eckball und spielte zu Beginn munter nach vorne. Das machte sich aus Sicht der Gäste bezahlt. Marko Simon zeigte sich nach drei Minuten schlitzohrig. Er profitierte von einem Abwehrschnitzer der Heimischen und überlupfte den machtlosen SVS-Schlussmann Alexander Bernhardt. Ein sehenswerter Treffer der Halbturner, die auch in der Folge auf Augenhöhe mitspielten. Zwar übernahm Schattendorf das Kommando, hatte mehr Ballbesitz, aber richtig konkret wurde der SVS gegen das Schlusslicht vorerst nicht. Obmann und Tormann Alex Bernhardt: „Wir hätten es vielleicht nicht so oft spielerisch lösen sollen, sondern auch mehr über den Kampf und direkter spielen sollen.“ Immer wieder kam Schattendorf bis an die Strafraumgrenze, dort wart aber meist Endstation.

Halbturn spielte geschickt, verlagerte sich auf Konter und hatte nach dem Seitenwechsel dann sogar die große Chance auf den zweiten Treffer. Nach einem Gestocher im heimischen Strafraum hatte der USV Pech, traf Marko Simon nur die Latte. „Das wäre wohl die Entscheidung gewesen“, gab Bernhardt zu, der dann auch eine weitere gefährliche Halbturner Möglichkeit entschärfte. Und wenige Minuten vor dem Ende jubelten dann die Heimischen doch noch über einen Zähler. Der in den letzten Wochen so starke Florian Reiner glänzte als Vorbereiter. Seine Maßflanke wuchtete Gerhard Karner per Kopf zum 1:1-Endstand in die Maschen.

Werner Hoffmann, Sektionsleiter beim USV Halbturn: „Ein Sieg wäre drinnen und auch notwendig gewesen. Nach der Niederlage gegen Rudersdorf wären das wichtige Punkte gewesen.“ Zum Ausgleich von Gerhard Karner meinte er mit einem Schmunzeln: „Der weiß natürlich, wo das Tor steht, weil ich es ihm gelernt habe.“ Eine Anspielung auf die gemeinsame Zeit beim SC/ESV Parndorf.

Statistik

SV Schattendorf - USV Halbturn 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (3.) Simon, 1:1 (87.) Karner. Reserve: 1:0 (Vargek). SR: Windisch.- Schattendorf, 200. Schattendorf: Bernhardt; Haring, Karner, Anicic; Koronczai; Wukovich (83. Nico Koller), Reiner, Milic, Holzmann; Steiner (67. Stein), Mario Guttmann.

Halbturn: Rene Summer; Zinkl, Paldan, Szöcs, Leopold; Ujlaky, Schneider, Takac, Burian; Marko, Hoffmann (80. Kamasik).