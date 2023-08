SpG Edelserpentin: Ein Sieg mit „Herz“ gegen Parndorf

Edelserpentin - Parndorf 3:1. Die Aufsteiger von der SpG Edelserpentin sind nun in der neuen Liga endgültig angekommen! Nach einem 0:0 gegen Ritzing zum Start und einer 0:4-Niederlage in Leithaprodersdorf, konnte die Elf von Trainer Michael Horvath nun den ersten Sieg feiern. Und das passierte nicht gegen irgendjemanden, sondern ausgerechnet gegen den vermeintlichen Titel-Anwärter aus Parndorf. Schnell nahm die Begegnung an Fahrt auf, denn Julian Schwarz traf schon nach fünf Minuten per Elfmeter zur Hausherren-Führung. Die hielt knapp 30 Minuten, ehe Matus Mikus ausglich. Vor allem in der zweiten Halbzeit spielten Kevin Strohmeyer und Kollegen aber dann furios auf. Ein Freistoß von Milan Angyan brachte die Heimischen wieder in Führung, ehe Artem Atamas in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte. „Das war echt eine super Leistung“, sagte SpG-Obmann Konrad Renner und ergänzte: „Je länger es dann dauerte, desto besser wurden wir, auch wenn Parndorf in der ersten Halbzeit schon auch ein starkes Tempo ging. Unsere Burschen spielten aber mit sehr viel Herz und wurden dafür dann auch belohnt.“

Die Parndorfer, die gleich vier Stammspieler aus der Defensive vorgeben mussten, hatten an der Niederlage zu knabbern. Sportlicher Leiter Paul Hafner nach dem Video-Studium: „Edelserpentin hatte im Prinzip den einen Schuss in der ersten Halbzeit. Das führte zu einem Handspiel und dann zum Elfmeter-Tor.“ Nachsatz: „Ansonsten hatte der Gegner keine Torchance.“ Nach dem Ausgleichstreffer durch Matus Mikus hatte dieser auch noch eine gute Gelegenheit bei einem Lattenschuss. Das 1:2 fiel aus einer Standardsituation, das 1:3 nach einem Konter. „Das war in der letzten Minute, da war der Tormann aufgerückt“, so Hafner. Zur Leistung seiner Elf meinte er: „Das war bei uns nicht Fisch und Fleisch. Vor allem ein der zweiten Halbzeit war unsere Offensive nicht vorhanden.“

Statistik:

SpG Edelserpentin – SC/ESV Parndorf 1919 3:1 (1:1).- Torfolge: 1:1 (5., Elfmeter) Schwarz, 1:1 (29.) Mikus, 2:1 (64.) Angyan, 3:1 (95.) Atamas. Reserve: 6:3 (Lakatos 3, Progli 2, Mayer; Frank, Hamm, Behringer).SR: Erdem.- Stuben, 230.Edelserpentin: Erdei; Pusztai, Zupanko, Muji, Riznicsenko; Pfeiffer (46. Angyan), Strohmeyer (73. Vlasics), Agic, Adorjan (67. Atamas); Schwarz (73. Ungerböck), Endrit Mucolli. Parndorf: Kraus; Pojer, Lieskovsky (63. Mario Wendelin), Chribik, Szabo (77. Puster); Thüringer, Umprecht, Charizopulos, Jani; Buliga, Mikus.