SpG Edelserpentin: Erfolgserlebnis mit Schreckmoment

Es lief die 35. Minute der Burgenlandliga-Premiere des letztjährigen 2. Liga Süd-Meisters von der SpG Edelserpentin. Ritzing kombinierte sich super durch und Hausherren-Goalie Markus Malits musste all sein Können aufbringen, um die Gäste-Führung zu verhindern. Mit Bravour meisterte er diese Aufgabe – und blieb dann verletzt liegen. Seine Teamkollegen eilten herbei und es dauerte nur wenige Sekunden, ehe die Vereinsführung rundum Obmann Konrad Renner die Rettung in Oberwart kontaktierte. „Es war eine unglückliche Situation“, sagte Renner, der anfügte: „Weil er im Rasen hängenblieb.“ Die Unterbrechung dauerte dann lange und Malits wurde noch in Stuben erstversorgt. Mit viel Glück könnte die Verletzung aber nicht so schlimm, wie erst vermutet sein. Renner noch am Mittwoch und kurz vor Redaktionsschluss zur BVZ: „Genau kann ich es noch nicht sagen, aber es könnte vielleicht doch kein Fußbruch sein.“ Nachsatz: „Klar ist, dass wir unserem 'Mali' alles erdenklich Gute wünschen und natürlich hoffen wir, dass er bald wieder in unserer fußballerischen Mitte ist.“

Abseits dieser bitteren Minuten war es ein toller Auftritt der Elf von Michael Horvath. „Wir waren vor dem ersten Spiel wirklich orientierungslos, weil es einige gute und auch einige weniger gute Vorbereitungsspiele gab. Jetzt haben wir aber gesehen, dass wir sicher mithalten können.“ Weil man auch personell nachlegen kann, denn in der zweiten Halbzeit konnte „Chef“ Horvath mit Milan Angyan, Philip Ungerböck oder Daniel Vlasics drei Kicker bringen, die in der 2. Liga schon eine gute Rolle spielten. „Man hat da gesehen, dass wir auch nach Wechseln nicht abfallen“, so Konrad, der seine Truppe für ihren Einsatz über alle Maßen lobte: „Wir wissen aber auch, dass die Saison noch sehr, sehr lange geht.“