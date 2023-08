SpG Edelserpentin: Historisches steht bevor

Mit riesiger Vorfreude begegnete man beim Aufsteiger der ersten Aufgabe gegen den SC Ritzing. Am Sonntag, ab 17.30 Uhr, geht es dabei am Stubener Sportplatz erstmals um Burgenlandliga-Punkte. Mehr noch, wie Obmann Konrad Renner der BVZ erzählte: „Weder der SV Bernstein, noch der SV Stuben spielten schon einmal in dieser Liga und so passiert da schon auch Historisches.“ Dabei spielt man an diesem ungewohnten Termin, weil Trainer Michael Horvath bei einer Fortbildung in Lindabrunn ist. „Sonst ist es dann meistens der Samstag“, sagte Renner und schoss den ersten Gegner betreffend nach: „Wir können eigentlich nur positiv überraschen. Sie sind ein Titelfavorit und wir wollen ganz einfach mutig auftreten und unser Spiel durchziehen.“ Personell sollten die im BFV-Cup Fehlenden, Kevin Strohmyer, Daniel Vlasics, Stefan Adorjan und Artem Atemas, mit an Bord sein.

af Foto: BVZ