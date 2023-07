SpG Edelserpentin: Mit „flauem Gefühl“ ins Neuland

Die abgelaufene Saison der SpG Edelserpentin muss man als schwer gelungen einstufen. Kurz vor der Winterpause 2022/23 verpasste man in Rotenturm zwar die Herbstmeisterschaft, aber mit konstanten Vorstellungen im Frühjahr schaffte man den 2. Liga Süd-Meistertitel und den Aufstieg in die Burgenlandliga. Verdient, denn die Truppe von Michael Horvath war die beste Mannschaft, auch wenn man gegen Ende noch ein bisschen ins Straucheln kam. Mit einem 4:1-Sieg in Jabing war dann einen Spieltag vor Saisonende aber alles fixiert und Kevin Strohmeyer und Kollegen durften feiern. Nach den obligaten Feierlichkeiten ging es für die Verantwortlichen an die Planungen fürs neue Jahr. Und die SpG musste einige zuletzt prägende Kicker ziehen lassen. Ersatz musste her und man blickte in die nähere Umgebung. Dort fand man Maxi Pfeiffer, Julian Schwarz, Philip Ungerböck oder Daniel Vlasics, während auch Adis Agic, Artem Atamas, Viktor Riznicsenko, Balint Kretz oder Goalie Patrik Erdei für den SpG-Weg fand.

Dabei sind das junge Kicker, die den Kader aber durchaus auch in der Spitze verstärken. „Ich glaube schon, dass wir Potenzial haben“, sagte Obmann Konrad Renner und fügte an: „Natürlich muss sich das alles neu zusammenfinden, aber das ist uns bis dato ganz gut gelungen.“ Mit dem BFV-Cup-Aufeinandertreffen in Bad Tatzmannsdorf geht es am Samstag mit den Pflichtspielen los, ehe dann am Sonntag, dem 6. August, das allererste Burgenlandliga-Spiel am Stubener Sportplatz stattfinden wird. Dann gastiert der SC Ritzing beim Neo-Landesligisten, der dort dann auch gleich eine erste Standortbestimmung haben wird. „Wir können die Landesliga noch nicht so wirklich einschätzen und so ist ein flaues Gefühl sicher dabei“, so Konrad, der aber auch ergänzte: „Wir freuen uns sehr darauf.“