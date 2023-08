SpG Edelserpentin: Nullnummer gegen einen Mit-Favoriten

Edelserpentin - Ritzing 0:0. Voll angekommen: Der Aufsteiger von der SpG Edelserpentin feierte am Dienstagabend eine gelungene Burgenlandliga-Premiere. Dabei wurde die Begegnung gegen den SC Ritzing von Sonntag auf Dienstag gelegt und die Elf von Michael Horvath zeigte dort dann gegen einen der Mit-Favoriten auf einen Liga-Spitzenplatz gleich, was in ihr steckt. Von etwaigen Anpassungsschwierigkeiten war nämlich nichts zu sehen. Kevin Strohmeyer und Kollegen versteckten sich von Beginn an nicht, auch wenn es vor der Pause generell sehr chancenarm blieb. Nach Seitenwechsel waren die Hausherren einem Sieg gar näher, aber auch den Zähler nahm man im SpG-Lager gerne mit. Obmann Konrad Renner: „Das war eine tolle und kompakte Mannschaftsleistung und ein echter Fight unserer Jungs. Man darf nicht vergessen gegen welch starke Mannschaft wir da gespielt haben.“ Einziger Wermutstropfen eines rundum gelgungen SpG-Debüts? Die Verletzung von Tormann Markus Malits, der nach knapp 35 Minuten mit der Rettung abgeholt werden musste (siehe auch rechts). Gäste-Trainer Joe Furtner: „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehrfach die Chance in Führung zu gehen, Edelserpentin hat das aber auch sehr gut gemacht am heutigen Tage. Wir kamen auch nicht zu unserem gewohnten Spiel und hatten hinten raus noch Glück, die Partie nicht noch zu verlieren. Das war dann in Summe zu wenig, so ehrlich muss man sein.“

Statistik:

SPG Edelserpentin – SC Ritzing 0:0.-Gelb-Rote Karte: Etzelsdorfer (90., Foul).Reserve: 4:11 (Mayer, Atamas, Seper, Vlasics; Kasztner 2, Novak 2, Szanto 3, Toth 2, Kabos, Kleibensturz). SR: Wisak.- Stuben, 220.SpG Edelserpentin: Malits (35. Erdei); Lakatos, Zupanko, Muji, Riznicsenko; Agic (69. Ungerböck), Strohmeyer; Schwarz, Pfeiffer (61. Vlasics), Adorjan (61. Angyan); Endrit Mucolli.Ritzing: Kardum; Etzelstorfer, Valek, Gajic, Tiskaya; Weber (65. Cerny), Wolf (71.Yörük), Cvetkovic, Weingrill, Gander; Filipovic.