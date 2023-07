Burgenlandliga SpG Edelserpentin schlägt dreimal zu

Die SpG Edelserpetin feierte kürzlich noch den Meistertitel in der 2. Liga Süd - jetzt steht man kurz vor der Herausforderung Landesliga. Foto: Max

D ie SpG wurde in der Landesliga Salzburg und in der steirischen Oberliga fündig. So nimmt der Kader des Aufsteigers in die Landesliga Formen an.

Der Schritt von der 2. Liga in die Burgenlandliga ist kein einfacher. Das zeigte nicht zuletzt die Vorsaison, als alle drei Aufsteiger in die Landesliga bis zum Ende der Meisterschaft gegen den Abstieg kämpften. Heuer schaffte die SpG Edelserpentin den Sprung in Burgenlands höchste Spielklasse. Und bei der SpG setzt man alles dran, dort auch zu bleiben. Zuletzt fixierte der Klub drei Neuzugänge. Mit Artem Atamas und Viktor Riznicsenko kommen zwei ukrainische Spieler aus der 1. Salzburger Landesliga vom SK Strobl. Zudem sicherte man sich die Dienste von Adis Agic. Dieser kommt vom SV Tobelbad und war zuletzt in der steirischen Oberliga aktiv. Obmann Konrad Renner: „Das sind allesamt Mittelfeldspieler. Zu den ukrainischen Kickern kamen wir über einen Vermittler. Fakt ist jedenfalls, jetzt steht unser Kader mehr und mehr.“ 4:4 im ersten Test gegen Tobaj Bereits länger fix sind die Transfers von Maxi Pfeiffer aus Markt Allhau und Philipp Ungerböck aus Rotenturm. Mit den insgesamt fünf Neuen will man unter anderem die Abgänge von Igor Prahic, Michel Simon (beide Neuhaus), Nico Benkö (Stegersbhach) und Manuel Csencsics, den es nach Olbendorf zog, kompensieren. Am vergangenen Wochenende absolvierte die SpG zudem ihr erstes Testspiel – bei einem rassigen 4:4 gegen 2. Liga-Aufsteiger Tobaj konnte sich die doch neuformierte Elf von Michael Horvath das erste Mal finden.