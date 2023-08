SpG Edelserpentin startet die südliche Burgenlandliga-Saison

Regen, Regen und noch mehr Regen: Das sportliche Wochenende fiel an nahezu allen südlichen Standorten - die Ausnahmen bildeten in der 2. Liga Süd der ASV Gemeinde Tobaj und in der 2. Klasse Süd der SC Schachendorf und der SV Hochart - ins Wasser. So musste der Startschuss in die jeweiligen Ligen verschoben werden. Und die meisten Vereine tragen die Begegnungen dann in der kommenden Woche - Dienstag, 15. August - nach.

In der Burgenlandliga will die SpG Edelserpentin ihr Spiel gegen Ritzing indes schon an diesem Dienstag, ab 19.30 Uhr, am Stubener Sportplatz austragen. „Darauf haben wir uns mit ihnen geeinigt“, sagte SpG-Obmann Konrad Renner am Sonntagnachmittag und ergänzte: „Regnen darf es dann aber nicht mehr.“ Pinkafeld und Rudersdorf werden ihre Spiele gegen Klingenbach und Parndorf mit hoher Wahrscheinlichkeit am Feiertag nachholen - Kohfidisch vermutlich auch, wobei dort auch ein Termin noch in dieser Woche diskutiert wurde. Der Ausgang war da aber noch offen.