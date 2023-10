St. Margarethen deklassierte Rudersdorf

Rudersdorf - St. Margarethen 0:7. Der SV St. Margarethen bleibt weiter voll in der Spur! In Rudersdorf feierten die Margarethener ihren vierten Sieg in Folge. Und was für einen Erfolg die Lederer-Jungs im Landessüden einfuhren.

Bereits nach sechs Minuten gingen die Gäste in Führung. Unglücklicher Torschütze war Manuel Skerlak, der den Ball ins eigene Tor lenkte. Für Rudersdorf war es der Beginn eines grauenhaften Nachmittags. Noch bis zur Pause stellten die Nordburgenländer, die durch den Sieg auf Platz acht vorrückten, auf 4:0.

Nach Wiederanpfiff sollte sich an der Struktur der Partie nicht viel verändern. Matus Rybansky stellte nach 52 Minuten auf 5:0, Gergö Fönyedi traf zwanig Minuten später zum 6:0. Der Schlusspunkt zum 7:0 (87.) war wiederum Rybansky vergönnt. Für ihn war es der dritte Treffer an diesem Tag.

Foto: Katschner

St. Margarethen-Obmann Günter Welz war nach dem Kantersieg voll des Lobes für seine Mannschaft: „7:0 muss man erst einmal gewinnen. Es freut mich, dass die Burschen nicht aufgehört haben, weiter Gas zu geben. Wir haben den Schwung mitgenommen und in den letzten vier Spielen das Punktemaximum mitgenommen."

In Rudersdorf hängt der Haussegen weiter schief. Hielt man in den vergangenen Wochen trotz Niederlagen noch gut mit, war nun wie schon gegen Edelserpentin, als man 1:6 verlor, nichts drin. Sektionsleiter Martin Salber war etwas sprachlos: „Nach so einem Ergebnis braucht man nicht viel zu sagen. Die ersten paar Minuten waren noch okay, dass wir uns dann aber so abschießen lassen, das darf nicht passieren. Spätestens ab dem 0:3 kamen wir mit ihnen gar nicht mehr zurecht. Zwei Spiele, 13 Gegentore, das spricht Bände. Wir müssen nun die Köpfe freibekommen.“

Statistik

USVS Hausbauführer Rudersdorf - SV St. Margarethen 0:7 (0:4).-

Torfolge: 0:1 (6., Eigentor) Skerlak, 0:2 (17.) Grvala, 0:3 (35.) Kucher, 0:4 (45.) Rybansky, 0:5 (52.) Rybansky, 0:6 (71.) Fönyedi, 0:7 (87.) Rybansky.

Reserve: 0:2 (Hamm, Leitgeb).

SR: Kazanci.- Rudersdorf, 150.

Rudersdorf: Kracher; Tropper, Geschl, Vincelj, Laruo Sifkovits; Sahin, Wonisch (75. Sampt), Skerlak, Nuhanovic (46. Gingl); Muleci, Svaljek (67. Marco Sifkovits).

Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Jusits, Kucher, Philipp Wenzl (82. El-Baali); Bosnjak (90. Hamm); Fönyedi (75. Granabetter), Martin Weixelbaum, Leszkovich (75. Fasching), Grvala (82. Dörfler); Rybansky.