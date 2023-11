St. Margarethen: Grvala-Festspiele auch beim 3:0 gegen Halbturn

Sankt Margarethen - Hablturn 3:0. Franz Lederer, Coach der Hausherren, musste seine Startformation etwas umbauen, da Sebastian Leszkovich (krank) und Matus Rybansky (Nacken) kurzfristig ausgefallen sind. Doch auch ohne die beiden Stammkräfte ging es gleich ordentlich zur Sache. Mit der ersten Aktion verwertet Ernest Grvala eine Flanke von Gergö Fönyedi, doch der Schiedsrichterassistent hatte etwas dagegen - Abseits. Die Hausherren blieben am Drücker: Nach einer Grvala-Flanke scheiterte Fönyedi per Kopf an der Stange (8.). David Granabetter, der für Leszkovich in die Startformation gerutsch war, wurde im Strafraum gefoult - Elfmeter. Grvala scheiterte aber an Halbturn-Keeper Rene Summer (16.), der in den Corner abwehren konnte. Nach dem Eckball kam der Ball wieder zum überragenden Slowenen, der diesmal aus kurzer Distanz alles klar machte und auf 1:0 stellte (19.). „Die ersten 20 Minuten haben wir wie aus einem Guss gespielt, dann haben wir ein wenig den Faden verloren. Nach dem 2:0 waren wir dann aber wieder Herr in unserem Haus“, stellte Trainer Franz Lederer fest. Die Gäste aus Halbturn waren nur gefährlich, wenn Marco Hoffmann seine Beine im Spiel hatte.

Die größte Chance vergab die Elf von Coach Peter Herglotz nach dem Seitenwechsel. Nach einem gefährlichen Freistoß von Hoffmann konnte SVM-Keeper den Aufsitzer nur nach vorne abklatschen lassen, klärte dann aber in letzter Sekunde vor zwei gegnerischen Angreifern (54.). Fast postwendend wurde Gergö Fönyedi im Halbturner Strafraum zu Fall gebracht - diesmal trat Thomas Jusits zum Elfmeter an und verwertete sicher zum 2:0 (56.). Die Gäste steckten aber nicht auf und hätten nach einer guten Stunde zum Anschlusstreffer kommen müssen, doch Hoffmann schoss - nach einer tollen Vorarbeit von Ibrahim Kamasik - aus rund fünf Metern neben das Tor. Den Schlusspunkt setzte dann wieder einmal der überragende Ernest Grvala. Nach einer weiten Flanke über die Abwehr enteilt der Slowene den Verteidigern und machte mit seinem Doppelpack den 3:0-Heimsieg komplett (84.). Die Sankt Margarethener sind nun schon seit acht Spielen ungeschlagen.

SV Sankt Margarethen - USV Halbturn 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (19.) Grvala, 2:0 (56., Foulelfmeter) Jusits, 3:0 (84.) Grvala.

Reserve: 6:1 (Dörfler 2, Janisch 2, Hamm, Schindler; Zinkl).

SR: Fercher.- Greabochstadion, 500.

Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Jusits, Kucher, Philipp Wenzl; Bosnjak; Fönyedi, Weixelbaum, Granabetter (70. El-Baali), Grvala (87. Fasching); Mario Wenzl.

Halbturn: Summer; Leopold (77. Zinkl), Schneider, Paldan, Bauer (46. Hamm); Ujlaky, Burian (79. Horvath), Takac, Kamasik; Hoffmann.