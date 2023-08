St. Margarethen: Wichtiger Derbysieg mit emotionalem Nachspiel

St. Margarethen - Leithaprodersdorf 2:1. Die Ausgangslage im Bezirksderby war klar. Der Druck lag bei den Heimischen, die in dieser Saison noch nichts Zählbares vorzuweisen hatten. Anders der SVL, der mit dem Punktemaximum an den Greaboch reiste. In der ersten Halbzeit hatte die Partie noch eher den Charakter eines Freundschaftsspiels, als jene eines Lokalderbies. Das sollte sich im Laufe der Partie noch gehörig ändern. Der Reihe nach. St. Margarethen war vor der Pause, in einem Duell ohne große Höhepunkte, den Tick besser. Der Lohn dafür, die 1:0-Führung. Defensivmann Thomas Jusits sorgte nach 37 Minuten für Jubel unter dem Großteil der fast 500 Zuseher. Nach einem Freistoß von Philipp Wenzl hatte Jusits zunächst schon das Tor am Fuß, Leithaprodersdorf Schlussmann Fabian Haberl parierte glänzend, beim zweiten Versuch von Jusits war er aber machtlos.

Leithaprodersdorf erhöhte nach der Pause das Tempo, hatte mehr vom Spiel, war aber vorerst nicht zwingend. Ab Minute 70 entwickelte sich dann ein echtes Derby. St. Margarethen verlor in der Mitte den Ball, die Gäste schalteten schnell und Benjamin Petö erzielte den Ausgleich, der gar nicht so unverdient war. Leitha versuchte das Momentum zu nutzen und setze nach. Noel Kustor hatte unmittelbar nach dem Ausgleich die Chance das Spiel zu drehen, scheiterte aber an SVM-Goalie Michael Wenzl. Was folgte, war ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams die Entscheidung suchten.

Zuerst Elfertor, dann Abseitstor, Ausschluss und Tumulte

Vier Minuten vor Ende schien das Spiel entschieden als Ernest Grvala per Foulelfer, den er selbst rausholte, St. Margarethen neuerlich in Front brachte. 60 Sekunden später hätte der eingewechselte Matus Rybanski auf 3:1 stellen können, eigentlich müssen und hätte damit auch ein unrühmliches Ende verhindert. Denn Leithaprodersdorf gab nicht auf, jubelte kurz vor Ende des Spiels über das 2:2 durch Kustor. Allerdings nur einen Moment, denn der Assistent hatte die Fahne oben - Abseits. Zumindest eine hauchdünne Entscheidung. SVL-Kapitän Stephan Heiss sah im Zuge dessen Gelb-Rot für Kritik. Kurz später war der erste St. Margarethener Sieg in dieser Saison durch, die Emotionen kochten aber hoch.

Schon während des Spiels musste der heimische Ordnerdienst erhitzte Gemüter beruhigen. Nach Ende des Spiels wurde es dann wild, soll es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. St. Margarethens Obmann Günter Welz: „Es war eine unübersichtliche Situation, die aber dann auch dank der rasch einschreitenden Funktionäre aus Leithaprodersdorf relativ rasch deeskaliert wurde. Verletzt wurde bei den Tumulten jedenfalls niemand. SVL-Trainer Mario Santner: „So etwas gehört natürlich nicht dazu, das war nicht schön. Zum Spiel kann ich nur sagen, dass es lange Zeit eher ein Sommerkick war. Nach der Pause waren wir ganz gut drin. Es war aber richtig heiß und deshalb schwierig. Die Hitze, die Emotionen und ein Derby. Das hat dann zu diesem unrühmlichen Ende geführt.“ Schiedsrichter Fatih Tekeli: „Es waren tumultartige Szenen, von einer richtigen Schlägerei würde ich nicht sprechen. Allerdings gibt es gegen einen Ordner, der einen Leithaprodersdorfer Spieler beim Hals gepackt hat, eine Anzeige. Das wird dann bei der Struma behandelt.“