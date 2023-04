„Süd-Clasico“: SC Pinkafeld wachte zu spät auf!

Werbung

OBERWART - PINKAFELD 3:2. Auch der zweite Süd-Klassiker der Saison 2022/23 geht an den SV Oberwart. Im Herbst gab man seiner gesamten weiteren Spielzeit beim damaligen 2:1-Auswärtssieg eine Wende – am Freitagabend setzte man sich mit einem 3:2-Heimerfolg weiter von seinen schärfsten Verfolgern ab. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Parndorf bereits, aber von verfrühten Meister-Ankündigungen war auch nach dem Derby wenig zu sehen. „Das hat mir eigentlich am meisten imponiert, dass da bei uns nach Schlusspfiff keiner gefragt hat, wie Parndorf gespielt habe“, sagte SVO-Sportkoordinator Peter Lehner. Die Nordburgenländer waren zeitgleich in Deutschkreutz zu Gast, mussten sich aber mit einem 2:2-Remis begnügen. Zurück zum „Clasico“: Vor der Pause trauten sich die SCP-Gäste zu wenig zu und lagen nach Treffern von Andi Radics und Simon Radostits auch mit 0:2 zurück. Mit einem Elfmeter-Tor von Thomas Herrklotz schien eigentlich alles erledigt, aber Hannes Gamperl schaffte schnell Anschluss und in weiterer Folge erarbeitete sich der SCP unzählige Standardsituationen. Eine von diesen nutzte David Korherr spät zum Anschluss, ehe der SVO wankte, aber nicht mehr fiel. Lehner: „Positiv ist bei uns, dass wir sicher nicht am Limit waren, aber dennoch nicht unverdient gewannen.“ Bei den Pinkafeldern erklärte Trainer Christoph Monschein: „Wir wollten mutig auftreten, was wir dann erst nach der Pause geschafft haben. Dort stellten wir Oberwart auch vor richtige Probleme. Nach einem 0:3-Rückstand so zurückzukommen, spricht für die Moral und den Charakter unserer Elf.“

STATISTIK:

SV KLÖCHER BAU OBERWART - SC HERZ PINKAFELD 3:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (19.) Radics, 2:0 (26.) Radostits, 3:0 (63., Elfmeter) Herrklotz, 3:1 (68.) Gamperl, 3:2 (91.) Korherr.

Reserve: 6:0 (Kappel 2, Postmann, Keszeg, Wiesler, Eigentor).

SR: Kouba (O: gut/P: gut).- Informstadion, 850.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl (94. Koch), Kager, Dusak, Balazs Horvath; Woth, Soljankic; Radics (68. Penzinger), Radostits (85. Doleschal), Zapfel (68. Wessely); Herrklotz (94. Szabo).

Pinkafeld: Andi Diridl; Stefan Diridl (92. Seidl), Nyirö, Gamperl; Nagy, Kracher (66. Kirnbauer), Puhr (72. Pahr), Reiter, Waldherr (66. Wenninger); Saurer; Korherr.