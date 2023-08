Südderby: SC Pinkafeld weiter in der Spur

Pinkafeld - Rudersdorf 2:1. Auf der ehrwürdigen Anlage des SC Pinkafeld fand am vergangenen Samstag der Abschluss der 4. Burgenlandliga-Runde statt. Der Süd-Nachbar aus Rudersdorf gab sich die Ehre und wollte dabei seinen ersten Sieg der neuen Saison einfahren. Dabei musste die Elf von Alfred Horvath mit Flamur Muleci, Lukas Gingl, Julian Gaal oder Marco Sifkovits abermals einige potenzielle Stammkräfte vorgeben und so ging man doch als Außenseiter in die Begegnung. Früh vergab dann der Pinkafelder Kapitän Christoph Saurer eine richtig gute Möglichkeit, ehe sich die Gäste auf Augenhöhe bewegten und ihrerseits immer wieder kleinere Nadelstiche setzen konnten. Die insgesamt größeren Möglichkeiten vergaben dann aber die Hausherren, denn Luca Wohlmuth hatte die mögliche Führung nach einer Umschaltsituation auf dem Fuß. Und dennoch mussten die Heimischen in der Defensive immer wieder aufpassen, denn über Fabi Wonisch oder Ibo Sahin wurde der USV einige Male gefährlich.

Mit einem 0:0 ging es dann in die Pause und nach Seitenwechsel nahm die Begegnung noch einmal an Fahrt auf. Pinkafeld brachte Lukas Wenninger und der Angreifer sollte nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung die Führung erzielen. „Es war über die gesamte Spieldauer ziemlich ausgeglichen“, sagte SCP-Coach Lukas Halwachs und ergänzte: „Uns hat man die vielen Spiele der letzten Wochen angemerkt. Wir waren körperlich am Limit.“ Vor allem nach der Gelb-Roten Karte für Jonathan Pahr musste seine Elf noch einmal mehr investieren und dennoch erzielte David Korherr in Minute 79 das 2:0. Halwachs: „Vielleicht hätten sie sich auch einen Punkt verdient gehabt, aber ich bin ungemein stolz auf meine Mannschaft, dass sie es dann doch noch drüberbrachte.“ In numerischer Überzahl drückten die Rudersdorfer noch einmal aufs Tempo, aber mehr als der Anschluss durch Sahin in der Nachspielzeit war den Gästen nicht mehr vergönnt. So erklärte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber: „Ich glaube, dass wir wie schon beim 2:3 gegen Bad Sauerbrunn nicht als schlechtere Mannschaft verloren haben. Leider kam dann auch noch dazu, dass der zweite Pinkafelder Treffer aus einer Abseitsposition fiel. Aktuell sind es eben diese Kleinigkeiten, die in dieser Liga über Sieg oder Niederlage entscheiden.“

Statistik:

SC Herz Pinkafeld - USVS Hausbauführer Rudersdorf 2:1 (0:0.-

Torfolge: 1:0 (61.) Wenninger, 2:0 (79.) Korherr, 2:1 (92.) Sahin.

Gelb-Rote Karte: Pahr (72., Foul).

Reserve: beim Stand von 3:0 wegen Spielermangels bei den Gästen abgebrochen.

SR: Kazanci.- Autohaus Frieszl-Arena, 220.

Pinkafeld:Andi Diridl; Röhrling (84. Seidl), Nyirö, Radvanyi; Puhr; Pahr, Kracher (94. Cs.nagy), Saurer, Waldherr (56. Wenninger); Wohlmuth, Korherr (94. Ehrenhöfer-Suhr).

Rudersdorf: Kracher; Lauro Sifkovits, Weber, Vincelj, Geschl, Matumona; Wonisch, Skerlak; Sahin, Nuhanovic (73. Tropper); Svaljek.