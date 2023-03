SV Güssing: Die letzte Bewährungschance?

Werbung

Mit einem nicht unverdienten 1:1-Remis in Deutschkreutz ging der SV Güssing ins letzte Wochenende. Damit konnte man im GSV-Lager auch ganz gut leben, denn es war eine klare Steigerung zum 0:4 in Oberwart und dem bitteren 0:3 gegen Rudersdorf zu sehen. Dabei standen vor dem Auswärtsgang viele Gespräche auf dem Programm. „Wir haben schon darüber geredet, ob wir wollen oder nicht“, erzählte Assistent Jakob Burits, der anfügte: „In Deutschkreutz wollten wir. Und das hat uns gefallen.“ Gewisse fußballerische „Höhen und Tiefen“ sind da einkalkuliert, aber den prinzipiellen Auftritt wertete man positiv. „Es war dann ein gerechtes Ergebnis“, so Burits weiter, dessen Elf nun zuhause eine echte Chance hat.

Der Aufsteiger aus Andau gastiert in der Burgstadt und mit einem etwaigen Heimsieg könnte man die Stimmungslage endgültig drehen. „Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel“, wusste auch Burits, der nachschoss: „Wir müssen den gleichen Willen wie zuletzt aufbringen. Daran werden wir unter der Woche arbeiten und das muss man dann auch auf dem Platz sehen. Ich bin aber zuversichtlich, wenn wir wissen, um was es da geht.“