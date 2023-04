SV Güssing: Ein Abschied auf Zeit?

Im Sommer 2019 kehrte der SV Güssing nach einem tollen Jahr in der 2. Liga Süd zurück in die Burgenlandliga. Beim damaligen Meisterstück in Rotenturm wurde getanzt, gelacht, gefeiert, um sich folgendes Credo auf die Fahnen zu schreiben: „Wenn wir absteigen, steigen wir eben wieder ab.“ In den ersten beiden Jahren war man immer hinten mit dabei, aber die jeweiligen Corona-Annullierungen verhinderten dann die schnelle Rückkehr zurück. Im Vorjahr lieferte man eine gute Saison ab, landete mit 28 Punkten auf Platz zehn und ging so in seine vierte Burgenlandliga-Spielzeit in Folge. Ein Erfolg, weil man das mit fast ausnahmslos einheimischen Kickern schaffte, die dazu immer irgendeine Verbindung zum Verein oder der Stadt hatten. Und auch das heurige Jahr begann mit einem 1:1 gegen Oberwart super, während mittlerweile zumeist die anderen tanzen, lachen und feiern.

Die 0:7-Niederlage in Leithaprodersdorf war ein erneut herber Tiefschlag einer sowieso schon mäßigen Saison. „Wir sind aktuell nicht Landesliga-tauglich“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits dazu. Paradox dabei: Wenige Tage später, beim 0:1 im Nachtrag gegen Parndorf, widerlegte eine ersatzgeschwächte Elf diese These. Verloren wurde aber erneut und die Zeit und die Spiele laufen schön langsam davon. So ist der Klassenerhalt angesichts zwar durchaus noch möglich, aber dafür braucht es fast eine Serie. So wartet mit dem SC Pinkafeld, der am Samstag, ab 17 Uhr, in Güssing gastiert, eine weitere „Mammutaufgabe“, wie Burits es ausdrückte. Die Kadersituation bleibt angespannt und in Bestbesetzung konnte man ebenfalls selten bis nie antreten. Als wirkliche Ausrede lässt Burits das zwar auch nicht gelten, aber als kleiner Entschuldigungsgrund kann man ihn doch nehmen. Im Sommer muss man nun, die Kräfte bündeln und einen gewissen Stamm zusammenzuhalten. Vorsicht ist dennoch geboten, denn auch in der 2. Liga können viele kicken. Noch ist es aber nicht soweit und wenn es doch so sein sollte, bleibt zu hoffen, dass das GSV-Motto auf Zeit geltend wird: „Wenn wir absteigen, steigen wir eben ab.“ Das sollte man nicht vergessen.