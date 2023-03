SV Güssing mit verpasstem Befreiungsschlag!

Werbung

GÜSSING - ANDAU 2:2. Gut verkauft, aber nicht das gewünschte Ergebnis: Der SV Güssing schafft gegen einen direkten Konkurrenten keinen Heimsieg und bleibt so weiter Liga-Schlusslicht. Vor allem die erste Halbzeit war aus GSV-Sicht dabei nicht gut. „Zehn Minuten war es noch in Ordnung, dann eine echte Qual“, erklärte Assistent Jakob Burits. Früh lag man durch Tomas Stasik auch in Rückstand, ehe die zweite Halbzeit dann klar besser werden sollte. Vor allem die Einwechslung von Maximilian Mayer sorgte für Belebung und der junge Offensiv-Allrounder markierte auch den Ausgleich. Die Hausherren versuchten dann offensiv vieles, wollten die drei Punkte und wurden durch Patrik Sabo in Minute 85 geschockt. „Wenigstens konnten wir dann noch den Punkt retten“, so Burits über den Ausgleich von Abwehrchef Mark Horvath keine zwei Minuten später. Nachsatz: „Leider helfen uns die Remis kaum weiter.“

Die Andauer waren am Ende zufrieden mit dem Punkt. „Es war ein gerechtes Remis“, befand Andaus Trainer Christoph Tischler. Der Knackpunkt war wohl, dass die Seewinkler nach dem 1:0 nicht nachlegen konnten. „Wir waren dann zögerlich und nicht griffig“, sah Tischler eine Schwächephase, die er in der bisherigen Saison so noch nicht gesehen hatte. Und trotzdem hatte Maximilian Mikula die Topchance auf das 2:0. „Da hatte er leider Rückenlage. Wenn wir das Tor machen, haben wir die besten Chancen auf den nächsten Sieg“, so Tischler.

STATISTIK:

SV GÜSSING - FC ANDAU 2:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (17.) Stasik, 1:1 (62.) Mayer, 1:2 (85.) Patrik Sabo, 2:2 (87.) Horvath.

Reserve: 6:0 (Manolis Heindl 2, Felix Antoni, Hafner, Fazekas, Martin Kroboth).

SR: Kemal Kazanci (G: gut/A: gut).- Güssing, 120.

Güssing: Graf; Peterszel, Huber, Horvath, Kossits; Pomper, Sauhammel; Laky, Kulovits, Radakovits (43. Mayer); Rasser.

Andau: Hajduch; Wally, Thaler, Stasik, Csigo; Lasik; Peck (68. Lang), Stieber, Sabo, Mikula (85. Leopold); Cambal.