SV Güssing und ein nördlicher Anhaltspunkt!

Mit zwei Punkten aus den letzten beiden Spielen bleibt der SV Güssing im engen Ringen um den Burgenlandliga-Klassenerhalt zumindest mit dabei. 1:1 in Deutschkreutz, 2:2 gegen Andau, so die letzten beiden Ergebnisse bei der Elf von Zsolt Jona. Positiv dabei? „Drei von vier Halbzeiten waren wirklich schwer in Ordnung“, erklärte Assistent Jakob Burits, um anzufügen: „Wir wissen aber auch, dass in unserer Situation eigentlich nur drei Punkte wirklich weiterhelfen.“ Das war beim Heimspiel gegen Andau ersichtlich. Die Hausherren gingen voll auf drei Punkte und wurden mit dem 1:2-Rückstand bestraft. Wenigstens traf Mark Horvath quasi postwendend zum späteren Endstand. Ärgerlich war indes der ängstliche Auftritt in der ersten Halbzeit. Burits: „Zu Beginn war es noch in Ordnung, aber dann war alles extrem schwerfällig. Da hatten wir Glück, nicht höher zurückzuliegen, aber danach spielten wir das, was wir eigentlich spielen wollten.“ Vor allem die Einwechslung von Maximilian Mayer machte sich bezahlt und der junge Offensiv-Allrounder brachte Schwung und Unbekümmertheit mit. „Die zweite Halbzeit war dann echt schön anzusehen. Wir waren sehr dominant.“ Defensiv war aber der eine Fehler zu viel dabei und so reichte es „nur“ zum Remis. Das zweite Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten, das man nicht gewinnen konnte. Gegen Rudersdorf hieß es 0:3, letzten Samstag dann 1:1. So muss man gegen einen „Großen“ der Liga gewinnen, wenn man den Klassenerhalt schaffen will. In St. Margarethen beispielsweise. Dorthin reist der GSV-Tross am Samstag. Und im Vorjahr zeigten die Burgstädter den Nordburgenländern die Grenzen auf. 2:1 gewann man damals im April 2022 und stellte die Weichen auf Ligaerhalt. Der SVM musste lange um diesen zittern, schaffte ihn dann aber doch. „Sie haben die Trendwende geschafft“, meinte Burits und schoss nach: „Daran können wir uns sicher orientieren, denn sie sind auf einem super Weg und haben eine gute Mischung drin. Für uns gilt es, die gleiche Einstellung wie nach der Pause gegen Andau mitzubringen.“ Dann kann man sicher auch die Greaboch-Kicker ärgern.