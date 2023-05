SV Leithaprodersdorf: Das letzte Aufgebot

Unter der Woche gab es bereits den ersten Schock für den SV Leithaprodersdorf. Kapitän Fabian Dinhof wird in der Rückrunde nicht mehr spielen können. Er hat sich – wie bereits von Vereinsseite befürchtet – eine Schambeinentzündung zugezogen und muss länger pausieren. Abwehrallrounder Mike Wölfer bekam im Kohfidisch-match in der Vorwoche als Andenken einen „Eisenbahner“ und hatte einen dicken Bluterguss im Oberschenkel. Unter der Woche bereitete ihm der harte Muskel immer wieder Probleme. „Er hat dann gesagt, dass es bei ihm geht und wir sind das Risiko gegangen. Leider hat er dann beim Aufwärmen wieder Probleme bekommen und konnte das Bein nicht ordentlich abbiegen. So mussten wir kurz vor Spielbeginn umdisponieren“, berichtete Leithaprodersdorf-Betreuer Peter Benes.

Für Mike Wölfer rutschte dann Lukas Heiss in die Dreierkette. Doch auch der Youngster hielt nicht lange durch. Bei einem Zweikampf verdrehte er sich unglücklich das Knie und musste schon nach 26 Minuten wieder vom Feld. Wieder musste Benes umbauen. Er beorderte Benjamin Petö in die Dreierkette, der das auch hervorragend gelöst hat. Andreas Dostal kam für Heiss ins Spiel und machte seine Arbeit auch zur Zufriedenheit der Betreuer. „Alle haben ihren Job super gemacht. Man hat gar keinen Unterschied zu Parndorf gesehen, die als Titelanwärter in diese Saison gestartet sind“, meinte der SVL-Trainer. Patrick Mozelt (Knöchel) und Simeon Markhardt (Elle) fehlten ebenfalls.