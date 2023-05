SV Oberwart: Auf dem Weg zur Perfektion

OBERWART - BAD SAUERBRUNN 1:0. Die unheimliche Serie des SV Oberwart fand auch gegen gute Bad Sauerbrunner Gäste kein Ende. Die Gäste legten es defensiv an, machten die Räume eng und es den Hausherren so sehr schwer, offensiv durchzukommen. Die Oberwarter schafften es aber dennoch immer wieder, Chancen zu kreieren, auch wenn es dauerte, ehe Zählbares auf die Anzeigentafel kommen sollte. Es war Andi Radics, der die Begegnung in Minute 59 mit dem einzigen Tor des Tages entschied. „Sie haben sehr konsequent verteidigt, aber wir haben uns dennoch fünf, sechs sehr gute Abschlüsse erspielt. Es war ein hochverdienter Sieg“, sagte Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner. Dem pflichtete auch Trainer Patrick Tölly bei: „Unser Gegner war gut, aber das es ein knappes Ergebnis war, will ich nicht hören. Wir waren der verdiente Sieger.“ Aus den letzten sechs Spielen braucht es Stand jetzt nun vier Siege, um sicher Meister zu sein. Die nächste Aufgabe führt den SVO dabei zum SC Ritzing.

In Sauerbrunn war man indes mit dem Auftreten zufrieden, sagte Trainer Heinz Kremser dazu: „„Man muss neidlos anerkennen, dass Oberwart völlig zu Recht an der Tabellenspitze steht. Wir haben aber engagiert und couragiert dagegen gehalten. Da gab es auch vom Gegner Lob, was aber das Einzige ist, das wir aus Oberwart mitnehmen konnten. In der Verfassung können wir in den verbleibenden sechs Runden noch einige Punkte holen.“

STATISTIK:

SV KLÖCHER BAU OBERWART - SC BAD SAUERBRUNN 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (58.) Radics.

Reserve: 5:0 (Balogh 2, Postmann 2, Kappel).

SR: Divkovic (O: sehr gut/BS: Durchschnitt).- Informstadion, 200.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Koch, Balazs Horvath; Woth, Soljankic (77. Zapfel); Wessely, Radics (87. Penzinger), Radostits (89. Doleschal); Herrklotz.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Tisch, Ofner, Bukovinsky; Grgic, Kornholz, Binder (78. Bartha); Reinisch (70. Kubik), Kozak, Pojer.