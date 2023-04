SV Oberwart auf selbstkritischer Meister-Tour

Werbung

Es hatte den Anschein, als ob die Partie kippen könnte: Am vergangenen Freitagabend lag der Oberwarter Tabellenführer nach knapp 65 Minuten gegen Pinkafeld komfortabel mit 3:0 vorne, ehe ein kleiner Riss durch das SVO-Gebilde einzog und der „Lieblings-Nachbar“ minütlich besser wurde. In Minute 91 kassierten die Hausherren den Anschluss und hatten dann in weiterer Folge Glück, die Begegnung über die Zeit zu bringen. Der Lohn für die harte Arbeit? Acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Parndorf und das 16. Spiel in Folge ohne Niederlage! „Wir waren nicht am Limit“, resümierte auch Sportkoordinator Peter Lehner und ergänzte: „Das kann man auch nicht jede Woche sein. Sehr positiv ist, dass wir dennoch verdient gewannen.“

So nahm man die drei Punkte mit, wohlwissend, dass man am Samstag, ab 17 Uhr, beim Schattendorfer Aufsteiger auch auf der Hut sein muss. „Wir schauen weiter nur auf uns und wollen unsere Aufgaben positiv erledigen“, so Lehner, der nachschoss: „Die Schattendorfer tankten mit deren Sieg in Allhau sicher einiges an Selbstvertrauen und zudem haben sie auch richtig gute Kicker im Kader.“ Dennoch will man sich vom Aufsteiger nicht seine Serie zunichtemachen lassen. „Kommen wir an unser Limit, werden es unsere Gegner immer schwer haben.“ Nach Schattendorf warten dann Horitschon und Klingenbach, wo der Regionalliga-Aufstieg fast schon fixiert werden könnte. Lehner wiegelte gleich ab: „Wir fahren mit unserer Devise gut, weiter von Spiel zu Spiel zu denken. Wir sind so auf dem richtigen Weg.“