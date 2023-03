SV Oberwart: Der Leader bleibt ohne Fehl und Tadel!

Werbung

LEITHAPRODERSDORF - OBERWART 2:4. Nächster Schlager für den SV Oberwart, nächster Sieg für den Burgenlandliga-Tabellenführer! Und wieder musste die Elf von Patrick Tölly sehr vieles abrufen, was in ihr steckt, denn die Hausherren kickten über weite Phasen richtig gut und stellten den SVO auch auf eine harte Probe. Weil Mentalität und die nötige Qualität beim Traditionsverein aber im Einklang sind, schaffte man auch im Nordburgenland den schwierigen Spagat. „Dieser Sieg und dieser Auftritt gibt uns weiteren Mut und Zuversicht“, erklärte Sportkoordinator Peter Lehner und schoss nach „Das war eine der bis dato schwierigsten Prüfungen in diesem Jahr.“ Diese löste man dank überragender Einstellung und Form aber tadellos.

Dennoch bereiteten die Leithaprodersdorfer dem Tabellenführer vor allem in den ersten 25 Minuten große Probleme. „Wir hatten das Spiel im Griff und waren klar die bessere Mannschaft. Leider haben wir es wieder einmal verabsäumt, zwei oder drei Tore zu schießen“, ärgerte sich SVL-Trainer Peter Benes im Zuge seiner Analyse. Dabei gingen die Hausherren nach einem vermeintlichen Foul von Bernd Kager an Levi Markhardt per Elfmeter in Führung. Noel Kustor versenkte den Penalty souverän zum 1:0 (12.). Nach einer unnötigen Fehlerkette in der Mitte und in der Abwehr kam der Ball zu Thomas Herrklotz, der aus rund elf Metern Goalie Manuel Kassal keine Chance ließ (24.). Kurz vor der Pause attackierte Simeon Markhardt zu ungestüm – Elfer für Oberwart. Herrklotz sagte wieder „Danke“ und traf zum 2:1 (42.). Mit dem Pausenpfiff machte Markhardt seinen Fehler wieder gut und donnerte einen Volleyschuss via Aufsitzer zum 2:2-Pausenstand in die Maschen (45.).

Die zweite Hälfte war dann sehr zerfahren. Nach einem Freistoß bugsierte Bernd Kager mit dem Körper das Leder über die Linie – 2:3 (65.). Die Heimischen vergaben durch Levi Markhardt und Kustor in weiterer Folge zwei gute Chancen auf den Ausgleich. Zudem sah Marcel Wölfer kurz vor dem Ende nach einer vermeintlichen Tätlichkeit auch noch Rot (89.). In der letzten Minute der Nachspielzeit staubte Philip Penzinger schließlich einen zu kurz abgewehrten Schuss zum 4:2-Endstand ab (95.).

STATISTIK:

SV LEITHAPRODERSDORF - SV KLÖCHER BAU OBERWART 2:4 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (12., Elfmeter) Kustor, 1:1 (24.) Herrklotz, 1:2 (42., Elfmeter) Herrklotz, 2:2 (45.) Simeon Markhardt, 2:3 (65.) Kager, 2:4 (95.) Penzinger.

Rote Karte: Marcel Wölfer (89., Tätlichkeit).

Reserve: 2:2 (Sollinger, Buchner; Wiesler, Grandits).

SR: Thiel (L: Durchschnitt/O: schwach).- LeithArena, 820.

Leithaprodersdorf: Kassal; Lukas Heiss (66. Michael Wölfer), Marcel Wölfer, Svab; Simeon Markhardt (77. Dostal), Dinhof (92. Rambacher), Beran (77. Dellantonio), Petö; Saliji; Levi Markhardt, Kustor.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Dusak, Balazs Horvath; Woth, Soljankic; Radics (92. Koch), Radostits, Zapfel (70. Doleschal); Herrklotz (93. Penzinger).