SV Oberwart: Der Leader gibt sich im Grenzstadion keine Blöße!

SCHATTENDORF - OBERWART 1:4. Einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht weiter der SV Oberwart. Dieser musste abermals einen Rückstand wettmachen, denn Mario Seckel traf per Freistoß früh zur Hausherren-Führung und es roch zumindest in den ersten 20 Minuten nach einer Überraschung, aber je länger das Spiel dauerte, desto besser wurde der SVO, der dann verdient gewann. Der starke Stefan Wessely remisierte schnell und Thomas Herrklotz markierte noch vor der Pause die Führung für die Elf von Patrick Tölly. Mit dem 3:1 von Andi Radics in Minute 60 war früh jegliche Spannung raus – Außenverteidiger Balazs Horvath setzte in Minute 88 den Schlusspunkt. „Es hätte durchaus auch noch höher ausgehen können“, erklärte SVO-Trainer Tölly und schoss nach: „Ab dem 1:1 war es eindeutig.“ Bei dieser Analyse ging Sportkoordinator Peter Lehner mit: „Es war klar und ungefährdet und es kam nie das Gefühl auf, dass wir nicht gewinnen würden. Die Burschen haben es abermals super gemacht und selbst der Rückstand machte uns nichts aus.“ SVS-Trainer Marco Cadek: „Gegen Oberwart darf man sich keine Fehler erlauben und muss die Chancen, die man hat nutzen. Man hat aber einfach die Klasse des Tabellenführers auch gesehen.“

STATISTIK:

SV SCHATTENDORF - SV KLÖCHER BAU OBERWART 1:4 (1:2).- Torfolge: 1:0 (12.) Seckel, 1:1 (25.) Wessely, 1:2 (41.) Herrklotz, 1:3 (60.) Radics, 1:4 (88.) Balazs Horvath.

Reserve: abgesagt.

SR: Kemal Kazanci (S: /O: gut).- Grenzstadion, 100.

Schattendorf: Bernhardt; Koronczai (57. Koppensteiner), Anicic, Haring, Stahler; Seckel (77. Erak), Holzinger; Wukovich, Karner, Vargek (57. Ziberi); Derdak.

Oberwart: Marton Horvath; Penzinger (67. Szabo), Kager, Dusak, Balazs Horvath (89. Koch); Soljankic, Woth; Wessely (81. Doleschal), Radics (89. Takacs), Radostits (67. Zapfel); Herrklotz.