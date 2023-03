SV Oberwart: Ein erstes Lob vom Chefcoach

Werbung

Konsequent und konzentriert holte der SV Oberwart am vergangenen Freitagabend seine ersten drei Punkte des neuen Jahres. Gegen kompakt eingestellte Güssinger Gäste siegte man im Stile einer Spitzenmannschaft mit 4:0. „Das war für die Köpfe wichtig, um gleich zu zeigen, dass wir da sind“, erklärte Sportkoordinator Peter Lehner, der ergänzte: „In dieser Liga ist kein Spiel einfach.“ Sehr angetan vom Auftreten seiner Truppe war auch Trainer Patrick Tölly. „Ich bin mit der Teamleistung sehr, sehr zufrieden“, meinte er am Sonntag zur BVZ, um anzufügen: „Es war schön zu sehen, wie wir dieses Spiel angenommen haben. Bringen wir diese Mentalität und Aggressivität gegen jeden Gegner auf den Platz, dann sind wir stark.“

Vieles ging auf, was man sich im Vorfeld vorgenommen hatte. Tölly weiter: „Wir wollten nicht nur sehr viel Ballbesitz haben, sondern auch immer den direkten Weg zum gegnerischen Tor suchen, um deren Defensive vor Aufgaben zu stellen.“ Dabei war auch Geduld gefragt, Geduld, die die SVO-Elf dann auch aufbrachte. Ein positiver Nebeneffekt freute den jungen Chefcoach dann ganz besonders: „Wir haben in der Vorbereitung an unseren Standards gearbeitet und erst im letzten Test gegen die Lafnitz Amateure zwei Tore erzielt und jetzt gegen Güssing wieder zwei.“

Nun geht es vor dem großen Spitzenspiel gegen Parndorf am Samstag noch in Richtung Kohfidisch. Ein heißes Pflaster. Dem war sich auch Tölly, der den kommenden Gegner beim 2:3 in Allhau beobachtete, bewusst. „Wir müssen dort die gleichen Tugenden auf den Platz bringen und in den entscheidenden Momenten geduldig bleiben.“ Personell sollten im SVO-Lager eigentlich alle Kicker dabei sein. Auch der in der Vorbereitung lange fehlende Jan Takacs steigt wieder ins Teamtraining ein.