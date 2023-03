SV Oberwart erklimmt Burgenlandliga-Tabellenspitze!

Werbung

KOHFIDISCH - OBERWART 2:4. Seit 2014 war der SV Oberwart in Kohfidisch sieglos und diese Serie sollte am Samstag ein Ende finden. Nicht immer teilte man in den vergangenen knapp zehn Jahren dieselbe Liga, aber eines war fast immer dasselbe: Der SVO tat sich bei den heim- und kampfstarken Fidischern schwer. So auch am Samstag, wo die Gäste-Elf von Patrick Tölly nur schwer ins Spiel fand und nach Treffern von Kevin Hasler (18.) und einem Elfer-Tor von Julian Binder (38.) auch früh 0:2 hinten lag. Die Reaktion, die dann aber folgen sollte, war ganz nach dem Geschmack des Liga-Spitzenklubs. Bernd Kager verkürzte noch vor der Pause, ehe Thomas Herrklotz, Andi Radics und spät Dominik Doleschal den Auswärtssieg besiegelten. „Für solche Spiele spielt man Fußball“, erklärte SVO-Coach Tölly und schoss nach: „Nach dem 2:2 wurde es offener und die Kohfidischer Beine müder. So war es dann auch verdient.“

Bei den Hausherren war man generell zufrieden mit dem Auftreten, startete aber wie schon im Herbst mit null Punkten aus zwei Spielen. Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer dazu: „Wir hatten alles im Griff, ehe wir es dann sehr schlecht verteidigten. Dabei hatten sie bis zur 2:3-Führung auch keine wirklichen Chancen mehr.“

STATISTIK:

ASK KOHFIDISCH - SV KLÖCHER BAU OBERWART 2:4 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (18.) Hasler, 2:0 (38., Elfmeter) Binder, 2:1 (44.) Kager, 2:2 (48.) Herrklotz, 2:3 (75.) Radics, 2:4 (95.) Doleschal.

Reserve: 0:3 (Gangoly, Schaffer 2).

SR: Habip Tekeli (K: schwach/O: gut).- Kohfidisch, 600.

Kohfidisch: Bruno Horvath; Gaal, Vajda, Hannes Polzer (77. Csencsits), Paukovits; Mark Horvath (63. Englitsch), Oswald, Toth; Hasler, Binder, Schreiber.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Koch, Balazs Horvath; Woth, Soljankic; Radostits (61. Zapfel), Radics (91. Doleschal), Wessely; Herrklotz (92. Szabo).