SV Oberwart: „Jammern auf hohem Niveau“

Werbung

Und wieder nicht: Während die Burgenlandliga auf einen Umfaller des SV Oberwart wartet, lassen Thomas Herrklotz, Stefan Wessely und Kollegen einen Sieg nach dem anderen für sich sprechen. 18 Spiele – 17 Siege und ein Remis – hält der Lauf der Elf von Patrick Tölly schon und die Rückkehr in die Regionalliga Ost ist zum Greifen nahe. Das wird dem Traditionsverein auch nicht mehr zu nehmen sein. Zu kompakt, zu stabil und einfach zu gut ist der SVO in der heurigen Saison. Der ASK Horitschon war beim Oberwarter 3:2 am vergangenen Freitagabend aber ein richtiger Prüfstein. Das junge Team aus dem Mittelburgenland will nämlich vorrangig kicken und macht das dann auch noch richtig ansehnlich. „Sie waren brutal gut“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner und schoss nach: „Wir haben das entscheidende Tor verpasst und so blieb es immer spannend. Dabei hätten wir es vorzeitig entscheiden können.“

Dem pflichtete auch Trainer Tölly bei, der die Horitschoner als „sehr, sehr schweren Gegner“ einstufte und seine Truppe im Gegenzug lobte: „Wir haben es uns wieder erarbeitet und drei verdiente Punkte geholt.“ Das zeigt die Klasse der Oberwarter, die sich von Runde zu Runde neu beweisen müssen. „Gegen uns ist jeder doppelt und dreifach motiviert. Bis dato fanden wir aber immer die richtigen Mittel dagegen“, erklärte „Chef“ Tölly die Gefühlslage. Die Erwartungen an die SVO-Zunft sind groß, teilweise sogar ein bisschen zu groß, denn was die Oberwarter in dieser Spielzeit bisher leisteten, ist, ganz knapp ausgedrückt, der Wahnsinn! „Wir jammern phasenweise schon auf sehr hohem Niveau“, schmunzelte auch Lehner, der eben genau jene verpasste Vorentscheidung gegen Horitschon, die seine Elf ein bisschen zittern ließ, meinte: „Diese Latte haben wir uns mit unseren Leistungen selbst so hoch gelegt. Unsere Burschen marschieren aber immer und konnten bis dato fast jede Aufgabe lösen.“ Das darf man nicht vergessen. Auch beim samstäglichen Auswärtsspiel in Klingenbach nicht. Lehner: „Das wird ein Kampf und eine der schwierigsten Prüfungen überhaupt.“