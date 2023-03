SV Oberwart: Kein Tritt auf die Bremse

Werbung

Das Informstadion, das 1980 eröffnet wurde, hat in seiner langen Historie schon viele Siege des SV Oberwart erlebt. Am letzten Freitagabend kam ein weiterer hinzu. Und dieser war aufgrund der Vorzeichen und der fußballerischen Leichtigkeit, die die SVO-Elf von Patrick Tölly versprühte, ein Besonderer. „Man merkt, dass in der Stadt und rund um den Verein eine riesen Euphorie herrscht“, erklärte auch Tölly, der seine unglaubliche Serie nach dem 3:1-Erfolg auf 13 Siege und ein Remis ausbauen konnte. Mit Euphorie im Rücken kickten seine Burschen dann auch. Vollgepumpt mit Selbstvertrauen ließ man die Kugel zielgerichtet zirkulieren und vergas dabei auch den Endzweck nicht. Nach 60 Minuten war das Geschehen nach zwei Simon Radostits-Treffern und einem Balazs Horvath-Tor schon entschieden, einzig in der Schlussphase bewegten sich die nordburgenländischen Gäste auf Augenhöhe. Nur ein kleiner negativer Punkt, der diesen fantastischen Abend in blau aber nicht mehr schmälern sollte. Sechs Punkte Vorsprung erarbeiteten sich Thomas Herrklotz und Kollegen. Ein Polster, nicht mehr. „Wir müssen die Spannung jetzt hochhalten“, sagte auch Tölly, um anzufügen: „Wir müssen da jetzt dabeibleiben und die Spiele weiter genau so annehmen.“

Leithaprodersdorf beispielsweise, bei denen man am Samstag, ab 18 Uhr, gastiert und die Parndorf zuletzt als zweite Liga-Kraft fast schon überholt hätten. Oder danach der Süd-Klassiker gegen Pinkafeld, bei dem der Nervenkitzel garantiert ist. Keine einfachen Gegner, dem ist man sich in Oberwart bewusst. „Wir haben uns die Leithaprodersdorfer in Markt Allhau noch angesehen und sie sind offensiv sehr, sehr gut. Da haben sie schon hohe Qualität“, analysierte Tölly, um anzufügen: „Die sind brandgefährlich, aber wir haben auch ein paar Schwachpunkte gesehen. Wir müssen körperlich und mental dagegenhalten.“ Um diese bis dato fabelhafte Saison mit dem Ostliga-Aufstieg zu vergolden!