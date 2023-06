SV Oberwart: Klaus Guger ist zurück!

Die vergangene Woche war aus Oberwarter Sicht intensiv: Erst holte man Ex-Bundesliga-Kicker Michael Huber, ehe dann die Trennung von Patrick Tölly bekannt gegeben wurde. Und es geht auch Schlag auf Schlag weiter, denn mit dem ehemaligen Oberwart- und Eberau-Meistertrainer Klaus Guger stand zu Wochenbeginn schon sein Nachfolger fest. Der gebürtige Oberwarter, der zuletzt einige Jahre die Lafnitz Amateure betreute und dort auch ganz eng im Team von Ex-SVL-Cheftrainer Philipp Semlic mitarbeitete, kehrt nach knapp zehn Jahren wieder ins Informstadion zurück. „Klaus kennt noch viele Spieler aus seiner damaligen Zeit und konnte sich in Lafnitz zudem auf hohem Niveau noch einmal weiterentwickeln“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner zu der Nachfolgeregelung. Guger selbst freute sich riesig auf die Rückkehr in sein fußballerisches Wohnzimmer: „Nach all den Jahren ist das für mich schon sehr emotional. Es ist eine riesige Vorfreude da“, so der 48-Jährige, der ergänzte: „Ich habe den SVO natürlich immer verfolgt und der gesamte Verein hat mit allen seinen handelnden Personen eine tolle Entwicklung genommen.“ Lange überlegen musste er bei der SVO-Anfrage nicht: „Wenn Oberwart ruft, dann kann man ganz einfach nicht absagen.“