SV Oberwart: Leader hatte gegen gute Horitschoner zu kämpfen - 3:2!

OBERWART - HORITSCHON 3:2. Und der nächste SVO-Schritt in Richtung Regionalliga Ost! Die Elf von Patrick Tölly schaffte die schwere Horitschon-Prüfung, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war. Früh traf Andi Radics dabei zur Führung, aber die wackeren Gäste konterten mit einem Elfmeter-Treffer von David Gräf quasi postwendend. An der taktischen Marschrichtung änderte dieser Umstand nichts: Oberwart diktierte die Begegnung, musste im Gegenzug aber immer wieder aufpassen, um die Gäste-Angriffe zu unterbinden. „Es war immer spannend, auch weil sie es brutal gut machten“, sagte Oberwart-Sportkoordinator Peter Lehner und fand Zustimmung bei Coach Tölly: „Es war sehr schwer, aber wir haben es uns dann erarbeitet.“ Noch vor der Pause traf Thomas Herrklotz zum 2:1 und abermals Radics stellte kurz nach Seitenwechsel eine Zwei-Tore-Führung her. Gräf verkürzte erneut, aber der SVO brachte den Sieg dann doch in trockene Tücher. Horitschons Trainer Edi Stössl war trotz der Niederlage mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 hätte alles passieren können. Ich bin stolz auf die Leistung der Jungs. Wir haben uns hier super verkauft.“

STATISTIK:

SV KLÖCHER BAU OBERWART - ASK HORITSCHON 3:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (7.) Radics, 1:1 (8., Elfmeter) Gräf, 2:1 (23.) Herrklotz, 3:1 (48.) Radics, 3:2 (58.) Gräf.

Reserve: 4:0 (Pfeffer 2, Bogad, Hassuneh).

SR: Faruk Sevik (O: gut/H: gut).- Informstadion, 200.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Dusak (75. Koch), Szabo (70. Penzinger); Woth, Sojankic; Wessely, Radostits (89. Doleschal), Radics; Herrklotz (70. Zapfel).

Horitschon: Leeb; Vlasich, Spadt, Buchreiter (60. Szileszki); Huber, Haller, Baumgartner, Ostermann; Nico Wessely, Trenkmann, Gräf.