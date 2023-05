SV Oberwart: Lust auf den letzten Akt

Es ist keine Frage des „ob“ mehr, sondern nur noch eine des „wann“: Der Burgenlandliga-Meistertitel ist dem SV Oberwart sicher nicht mehr zu nehmen und schon am Freitag, ab 19.30 Uhr, könnte die Ostliga-Rückkehr auch rechnerisch fixiert werden. Mit einem Sieg gegen den SV St. Margarethen würde der Startschuss zum Party-Marathon ertönen, ganz egal, was der einzig verbliebene Konkurrent aus Parndorf sportlich in den letzten vier Spielen noch macht. Klar ist, dass das Ziel, im heimischen Informstadion alles fix zu machen, den SVO-Tross schon länger begleitet. Das hat man sich nach mittlerweile 18 (!) Siegen in Serie auch verdient.

„Wir werden alles daran setzen, um zuhause feiern zu können“, sagte Trainer Patrick Tölly, der aber auch weiß, dass zumindest während der Trainingswoche keine verfrühte Feier-Laune Einzug halten darf. Zweimal bittet der „Chef“ Thomas Herrklotz und Kollegen noch zum Training, um optimal auf den nördlichen Gegner vorbereitet zu sein. Dabei schaut man aber sowieso mehr auf sich, denn bringt man seine Leistung auf den Platz, gewinnt gegen den SVO in dieser Liga keiner. „Jeder will der sein, der uns als erstes seit langer Zeit schlägt. Darauf werden wir vorbereitet sein“, so Tölly, der auf Sanel Soljankic (Meniskusriss) und Jan Takacs (Reha nach gut verlaufender Operation) verzichten muss.