SV Oberwart mit einfacher Rechnung

Eigentlich gehen einem schön langsam die Superlative aus: Der Oberwarter Traditionsverein eilt von Sieg zu Sieg und machte am vergangenen Freitagabend auch vor guten Bad Sauerbrunner Gästen nicht Halt. Dank eines Treffers von Andi Radics holte sich der SVO den 16. (!) Sieg in Serie. Tabellarisch wirkte sich dieser nicht aus. Der schärfste Verfolger aus Parndorf gewann das Derby in St. Margarethen ebenfalls relativ ungefährdet mit 3:1 und so blieb der Vorsprung von acht Zählern ident zur Vorwoche. Sechs Saisonspiele stehen noch auf dem Burgenlandliga-Plan und bei vier weiteren SVO-Siegen ist alles klar. Klingt einfach, ist es aber nicht, denn selbstverständlich ist dieser Lauf nicht. Und auch wenn aufgrund der fußballerischen Dominanz, die die Tölly-Elf auf den Platz bringt, wenig darauf hindeutet, kann es im Fußball auch schnell in die andere Richtung gehen. So bleibt konsequentes Arbeiten einer der wichtigsten Punkte auf dem Weg in die Regionalliga. „Am Einfachsten ist für uns, wenn wir vier der letzten sechs Spiele gewinnen. Dann können die anderen rechnen, wie sie wollen, wir wären fix durch“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner.

Ritzing, Markt Allhau, St. Margarethen, Rudersdorf, Deutschkreutz und Andau heißen die abschließenden Saisonprüfungen. Den ersten dieser Gegner beobachtete der Chefcoach noch am Sonntagnachmittag bei deren 4:1-Auswärtssieg in Markt Allhau. „Ich weiß nicht, ob das ein echter Maßstab für unser Spiel sein wird“, sagte Tölly der BVZ und ergänzte: „Es wird sicher ein interessantes Duell, bei dem wir aufpassen müssen.“ Auch der Trainer selbst will den Taschenrechner nicht mehr betätigen, sondern mit Seriosität ins Ziel einlaufen. Dabei gehe es laut dem Fachmann vor allem um Folgendes: „Wir dürfen den Parndorfern keine zweite Luft mehr schenken. Gelingt uns das, sieht es sicher gut aus.“ Mit fast vollbesetztem Kader geht es nun ins Sonnenseestadion. Auch Innenverteidiger Marko Dusak wird wieder mit dabei sein. Es ist angerichtet. Lehner: „Das wird aber vielleicht die schwerste Prüfung.“