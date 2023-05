SV Oberwart: Nur ein Sieg fehlt noch

OBERWART - MARKT ALLHAU 3:0. Zumindest das Wetter wäre nicht Party-tauglich gewesen: Am vergangenen Freitagabend hätte der SV Oberwart, sofern die Pinkafelder in Parndorf Zählbares geholt hätten, schon zum Burgenlandliga-Meister werden können, aber weil das nicht passierte, müssen sich Thomas Herrklotz und Kollegen mit den Feierlichkeiten noch etwas gedulden. Es bleibt aber nur noch eine Frage der Zeit, denn schon an diesem Freitag gibt es gegen St. Margarethen im heimischen Informstadion den Titel-Matchball Nummer eins. Und wie eigentlich in jedem Spiel in diesem Frühjahr trat die Elf von Patrick Tölly wie ein Meister auf. Gegen den Allhauer Nachbarn, der in einem 5-4-1-System startete und vorrangig die Null halten wollte, stellte Thomas Herrklotz schon in Minute 10 nach tollem Wessely-Zuspiel auf 1:0. In weiterer Folge diktierten die Hausherren, verabsäumten es aber, das mögliche 2:0 nachzulegen. Nach und nach befreiten sich die Gäste aus der Umklammerung und vor allem nach der Pause bewegte man sich durchaus auf Augenhöhe. Wirklich gefährlich wurde man zwar nie, aber, so SVO-Coach Tölly: „Sie haben uns vieles abverlangt.“ Mit dem 2:0 durch abermals Herrklotz war jegliche Spannung raus - Triplepacker Herrklotz setzte dann den Schlussakkord und holte sich auch die Führung in der Torschützenliste zurück. Tölly: „Der Sieg war nie gefährdet.“

Das sah man auch in Allhau so. Auf den UFC warten nun die entscheidenden Wochen, denn es geht noch gegen Rudersdorf, Andau und Güssing. Dort will man den Sack zumachen. In Oberwart gab es in dieser Besetzung nur wenig zu ernten. „Mit unserem Auftritt waren wir aber dennoch zufrieden, auch wenn Oberwart sicher nicht den besten Tag erwischte“, sagte Pressesprecher Ewald Musser und Coach Florian Hotwagner ergänzte: „Eine in der Höhe verdiente Niederlage. Beinbruch ist das für uns aber keiner.“

STATISTIK:

SV KLÖCHER BAU OBERWART – UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (10.) Herrklotz, 2:0 (75.) Herrklotz, 3:0 (93.) Herrklotz.

Rote Karte: Ramljak (87., Foul).

Reserve: 3:0 (Balogh 2, Kappel).

SR: Simsek (O: gut/A: gut).- Informstadion, 410.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Dusak, Balazs Horvath (87. Szabo); Woth, Penzinger (62. Zapfel); Radics (81. Koch), Radostits (81. Doleschal), Wessely; Herrklotz.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Psihoda (90. Tim Krutzler), Jan Krutzler, Sziklasi, Teller, Urbauer (61. Kinelly); Prettner, Erb, Pfeiffer (69. Fischer); Tihanyi, Ramljak.