SV Oberwart rückt an Parndorf ran!

OBERWART - GÜSSING 4:0. Am vergangenen Freitagabend lud der SV Oberwart zum ersten Südschlager 2023 und der Nachzügler aus Güssing gab sich die Ehre. Dabei war die Favoritenrolle klar verteilt, auch wenn man in Oberwart davon nicht allzu viel wissen wollte. Von Spiel zu Spiel denken ist bei der Elf von Patrick Tölly die Devise, die dann auch gleich früh die Kontrolle übernahm und sich nach und nach Richtung GSV-Tor antastete. Die Gäste verlegten sich aufs Verteidigen und wollten lange sicher stehen. Das klappte bis zur 31. Minute, ehe Andi Radics die Hausherren in Führung brachte. Der Genickbruch folgte für die wacker kämpfenden Gäste dann kurz vor Seitenwechsel: Bernd Kager traf nach einem Standard zum 2:0 – die frühe Vorentscheidung. In den zweiten 45 Minuten kam von Güssing offensiv wenig und Marko Dusak und Thomas Herrklotz veredelten den optimalen SVO-Rückrundenauftakt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner, der nachschoss: „Es war für den Kopf wichtig, gleich zu zeigen, dass wir da sind.“ Im Güssinger Lager weiß man indes, dass es andere Konkurrenten als das Burgenlandliga-Top-Team gibt. Assistent Jakob Burits: „Sie waren dann doch eine Nummer zu groß.“

STATISTIK

SV KLÖCHER BAU OBERWART - SV GÜSSING 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (31.) Radics, 2:0 (45.) Kager, 3:0 (73.) Dusak, 4:0 (92.) Herrklotz.

Reserve: 2:1 (Grandits, Keszeg; Mayer).

SR: Heiner (O: gut/G: gut).- Informstadion, 450.

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Dusak, Balazs Horvath; Wessely (83. Penzinger), Soljankic; Radics (83. Koch), Radostits (69. Szabo), Zapfel (77. Doleschal); Herrklotz.

Güssing: Graf; Laky, Peterszel, Urban, Mark Horvath, Kossits; Skerlak (90. Weinhofer), Pomper (82. Radakovits), Sauhammel (66. Schendl); Kulovits; Rasser.