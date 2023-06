SV Oberwart und Cheftrainer Patrick Tölly gehen getrennte Wege!

Eine überraschende Pressemitteilung des SV Oberwart machte am späten Donnerstagnachmittag die Runde: Der Burgenlandliga-Meister und Cheftrainer Patrick Tölly werden nicht zusammen in die neue Regionalliga-Saison gehen. Noch am Dienstagabend trafen sich Sportkoordinator Peter Lehner, Präsident Gerhard Horn und Tölly zu einem offenen Gespräch, bei dem man dann entschied, die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit nicht weiterzuführen. „Es war eine gemeinsame Entscheidung“, erklärte Lehner und ergänzte: „Es war sehr vernünftig, offen und ehrlich.“

Dabei war der Aufstieg von Patrick Tölly im vergangenen Jahr kometenhaft: Als U16- und U23-Trainer war der Oberschützener in die Spielzeit 2022/23 gegangen und beendete diese dann als Meister der Kampfmannschaftstruppe. Nach einem mäßigen Start und der Trennung von Florian Hotwagner übernahm Tölly erst interimistisch, ehe er nach einer unglaublichen Serie samt abschließenden Herbstmeistertitel über den Winter zum „Chef“ befördert wurde. Auch in der Rückrunde eilte die SVO-Elf von Sieg zu Sieg und wurde trotz der beiden Niederlagen zum Saisonabschluss gegen Deutschkreutz und Andau überlegen Erster. Die Gesamtbilanz des 25-Jährigen Tölly's ist überragend: 23 Siege, ein Remis und nur zwei Niederlagen - viel besser hätte das Jahr nicht verlaufen können. „In analytischen und reflektierenden Gesprächen mit der Vereinsführung hat sich herausgestellt, dass die bestehende und erfolgreiche Zusammenarbeit aus strategischen Gründen nicht fortgesetzt werden kann. Es war eine sehr wertvolle Zeit, in der ich mit einer außergewöhnlichen Mannschaft sehr viel Erfahrung sammeln konnte“, sagte der scheidende Coach und ergänzte: „Mein persönliches Highlight war natürlich der unvergessliche Aufstieg in die Regionalliga Ost. Ich wünsche dem SVO alles Gute - diesen magischen Moment nimmt uns keiner mehr!“

Wer auf den beliebten Jung-Trainer folgen wird, blieb unklar. Lehner dazu: „Es ist alles noch sehr frisch und das stand auch nicht in unserem Hauptplan drin. Wir werden natürlich noch heute mit der Suche beginnen.“