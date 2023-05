SV Oberwart: Wiedersehen macht Freude

Es begann mit einem BFV-Cup-Aus beim 1. Klasse Süd-Spitzenreiter von der Gemeinde Tobaj, ging mit einem 1:1 in Güssing weiter, ehe der SV Oberwart nach vier Runden schon sechs Zähler Rückstand auf Parndorf hatte und es zu einer einschneidenden Trennung kam. Das damalige Trainerteam rund um Florian Hotwagner und Thomas Simon verabschiedete sich und Patrick Tölly übernahm. Der Rest ist hinlänglich bekannt: Der SVO fegt durch die Burgenlandliga, feierte seit der 4. Runde unglaubliche 20 Siege und remisierte dabei zwischendrin nur einmal. Der Lohn für diesen „Run“ der seinesgleichen sucht, ist die kurz bevorstehende Regionalliga-Rückkehr. Dafür braucht es aus eigener Kraft noch zwei Siege, wobei da Parndorf alle fünf Spiele gewinnen müsste. Selbst die defensivsten Oberwart-Fans wissen, dass der Meistertitel schon länger nur noch eine Frage der Zeit ist. Und verdienter war ein Aufstieg selten. Alleine wie man am Samstag in Ritzing zum wiederholten Male auftrat, war beeindruckend. Die Hausherren, immerhin zweitbeste Frühjahrs-Mannschaft, hatten beim späteren 1:4 nicht den Hauch einer Chance. „Wir traten mit so einer Lockerheit und Überzeugung auf, dass man es gar nicht besser spielen kann“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner, der anfügte: „Wir haben es meisterlich gelöst.“

So gibt es nun gegen Markt Allhau und St. Margarethen die ersten Matchbälle. „Wir wollten zuhause Meister werden. Diese Chance gibt es nun“, so Trainer Tölly, der seiner Elf aber keinen Druck auferlegen will: „Und wenn es erst später sein sollte, dann ist es eben so.“ Optimal wäre es natürlich schon am Freitag gegen Nachbar Allhau. Dafür braucht es Pinkafelder Schützenhilfe in Parndorf und selbst einen Sieg gegen Ex-Trainer Hotwagner und dessen UFC-Elf. Bei einer etwaigen Meisterfeier wäre „Hoti“ dann natürlich einer der Ehrengäste. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit, denn, so Lehner: „Keiner kennt uns besser als das Allhauer Trainerteam. ‚Hoti‘ und Thomas haben unsere Mannschaft mit zusammengestellt und kennen dessen Stärken natürlich genau. Darauf müssen wir aber vorbereitet sein und die richtigen Räume finden. Individuell haben wir dann sicher Vorteile.“ Abseits des Sportlichen soll es zudem einfach ein schönes Wiedersehen werden. „Emotional“ werde es laut Patrick Tölly sowieso. Nicht nur für den guten „Hoti“-Freund, sondern für sehr viele beim SVO. Tölly: „Auch für die Spieler, aber das gilt es, so gut es geht, auszublenden.“ Und dann auch der hochverdiente Burgenlandliga-Meister zu werden!