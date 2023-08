SV Sankt Margarethen: Greabochstadion als Punktegarant?

Sankt Margarethen – Horitschon; Freitag, 19:30 Uhr. Vor einer lösbaren Aufgabe steht die Mannschaft von Trainer Franz Lederer. Die Blau-Weißen empfangen Horitschon im Greabochstadion. „Wir wollen drei Punkte holen, dieser Gegner ist schlagbar. Im Moment schlagen wir uns etwas unter unserem Wert. Wir dürfen nur nicht die Hose voll haben“, meinte Sankt Margarethens Obmann Johannes Braunöder. Offensivallrounder Mario Wenzl ist nach seiner Gelb-Roten Karte in Parndorf gesperrt, sonst sind alle Mann an Bord.

Nach drei siegreichen Wochenenden peilt man in Horitschon den vierten Streich in Folge an. Gäbe es aktuell Grund genug zum leichten Hochmut, setzt man im Mittelburgenland lieber auf Bodenständigkeit. „Ich schätze sie als gute Mannschaft ein, deswegen wird es sicherlich keine leichte Aufgabe. Wir werden aber natürlich alles versuchen, den Schwung aus den vergangenen Wochen mitzunehmen und auch dort einen Sieg einzufahren“, warnt ASK-Coach Edi Stössl vor den „Magrednern“ und peitscht seine Jungs aber gleichzeitig nach vorne. Patrick Landl, Manuel Baumgartner und Mario Rekirsch werden weiterhin verletzt passen müssen, Niklas Lehner kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder zum Team zurück.